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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقترب من معسكر أوروبي استعدادًا للموسم الجديد.. وإيطاليا الأقرب

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تطورات جديدة بشأن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادًا للموسم الجديد، مؤكدًا أن الاتجاه الحالي داخل القلعة الحمراء يميل إلى إقامة المعسكر في أوروبا.

وأوضح شوقي عبر قناته على يوتيوب، أن الأهلي تلقى عرضًا من إحدى الشركات لتنظيم معسكر الإعداد في إيطاليا، ضمن الاستعدادات للموسم المقبل، في ظل دراسة أكثر من خيار خلال الفترة الحالية.

وقال إن هناك اقتراحًا سابقًا بإقامة المعسكر في المغرب، خاصة بعد تعيين المدير الفني الجديد، إلا أن الاتجاه الحالي أصبح نحو إقامة معسكر أوروبي، مع المفاضلة بين إيطاليا وإسبانيا وفقًا للتفاصيل والعروض المقدمة.

وأضاف أنه لا توجد أي أزمات تتعلق بالحصول على تأشيرات السفر إلى إسبانيا أو إيطاليا، وهو ما يسهل مهمة إدارة الأهلي في اختيار الوجهة الأنسب، لافتًا إلى أن تركيا تظل الخيار الثالث المطروح حال عدم الاستقرار على أحد الخيارين الأوروبيين.

محمود شوقي معسكر الفريق النادي الأهلي القلعة الحمراء الأهلي

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