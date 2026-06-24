موقف مصطفى شوبير من عروض الاحتراف بعد التألق فى المونديال

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن آخر تطورات موقف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، من العروض الخارجية التي ترددت خلال الفترة الأخيرة.

وقالت ريهام حمدي ، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مصطفى شوبير يفرض على نفسه حالة من التركيز الكامل، ويغلق الباب أمام أي حديث يتعلق بالاحتراف أو العروض الخارجية في الوقت الحالي، من أجل التركيز مع الأهلي.

وأضافت أن معلوماتها تؤكد تواصل أكثر من وكيل وشركة تسويق مع الحارس، وإبلاغه بوجود اهتمام جاد من ناديين في الدوري الإسباني، إلى جانب متابعته من أندية وجهات أخرى خارج مصر.

وأوضحت أن مصطفى شوبير قرر تأجيل مناقشة أي عروض حتى انتهاء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم، مؤكدة أنه لا توجد حتى الآن أي عروض رسمية وصلت إلى إدارة النادي الأهلي.

واختتمت بأن الحارس لن يحسم مستقبله أو يفتح ملف الاحتراف الخارجي إلا بعد نهاية بطولة كأس العالم، في ظل تركيزه الكامل على مشوار الفريق في البطولة.