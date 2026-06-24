موقف الأهلي من احتراف مصطفى شوبير بعد التألق في كأس العالم

كشف الإعلامي خالد الغندور أن إدارة الأهلي لم تتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي للتعاقد مع الحارس مصطفى شوبير خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم ما تردّد مؤخرًا بشأن إرسال عدد من الأندية الأوروبية عروضًا رسمية للحصول على خدماته.

وأوضح “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور أن الأهلي لا يُمانع احتراف مصطفى شوبير في أوروبا، تقديرًا لإمكانيات الحارس ورغبته في خوض تجربة جديدة، إلا أن موافقة النادي تبقى مشروطة بوصول عرض رسمي يليق باللاعب والنادي من الناحيتين الفنية والمالية.

وأضاف أن جميع الأحاديث المُتداولة حتى الآن لم ترتقِ إلى مرحلة المفاوضات الرسمية، مؤكدًا أن إدارة الأهلي ستقوم بدراسة أي عرض يصل بشكل جدّي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الحارس خلال الفترة المقبلة.