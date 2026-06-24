قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع مفاجئ في أسعار 10 سلع غذائية.. والبيض يخالف الاتجاه ويرتفع في الأسواق اليوم
عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر
مقترح برلماني لضمان وضوح المصروفات والرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-6-2026 .. والقنوات الناقلة
هل يجب تبييت النية قبل صيام يوم عاشوراء ؟ .. الإفتاء تجيب
موقف الأهلي من احتراف مصطفى شوبير بعد التألق في كأس العالم
كوريا الجنوبية: اعتقال جندي من كوريا الشمالية قرب الحدود
ترامب ينتقد الجمهوريين الذين صوّتوا لوقف الحرب مع إيران: «خاسرون .. يساعدون العدو»
نفوق أغنام وطيور.. الحماية المدنية تنقذ منازل «السقرية» من ألسنة اللهب بسوهاج
مونيوز يقود كولومبيا إلى فوز ثمين على الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026
كولومبيا تحرز الهدف الأول في مرمى الكونغو الديمقراطية ليقترب أبناء دياز من التأهل بكأس العالم 2026
رسميًا .. «تيك توك» تحذف 2.9 مليون فيديو مُخالف في السعودية خلال 3 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف الأهلي من احتراف مصطفى شوبير بعد التألق في كأس العالم

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
محمد سمير

كشف الإعلامي خالد الغندور أن إدارة الأهلي لم تتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي للتعاقد مع الحارس مصطفى شوبير خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم ما تردّد مؤخرًا بشأن إرسال عدد من الأندية الأوروبية عروضًا رسمية للحصول على خدماته.

وأوضح “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور أن الأهلي لا يُمانع احتراف مصطفى شوبير في أوروبا، تقديرًا لإمكانيات الحارس ورغبته في خوض تجربة جديدة، إلا أن موافقة النادي تبقى مشروطة بوصول عرض رسمي يليق باللاعب والنادي من الناحيتين الفنية والمالية.

وأضاف أن جميع الأحاديث المُتداولة حتى الآن لم ترتقِ إلى مرحلة المفاوضات الرسمية، مؤكدًا أن إدارة الأهلي ستقوم بدراسة أي عرض يصل بشكل جدّي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الحارس خلال الفترة المقبلة.

مصطفى شوبير الأهلي المونديال احتراف مصطفى شوبير إدارة الأهلي الأندية الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2 يوليو بسبب إجازة ثورة 30 يونيو | توضيح عاجل

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

مشغولات ذهبية

لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

تموين

زيادة الدعم لـ 200 جنيه .. وهذه خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

جنيهات ذهب

خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. الدواجن تهبط لأدنى مستوياتها منذ شهور

نيوزيلندا

تصريح صادم | لاعب نيوزيلندا : هدف محمد صلاح ثمن دهس أعضائي التناسلية

ترشيحاتنا

حسين الشحات ورامي ربيعة

رامي ربيعة يهنئ حسين الشحات بمناسبة عيد ميلاده

فاروق جعفر

«عافاك الله وأزال عنك كل ألم».. فاروق جعفر يُدعّم «ميدو» في وعكته الصحية

أحمد دويدار

«بحبك يا عالمي».. أحمد دويدار يدعّم «ميدو» في وعكته الصحية

بالصور

طريقة عمل العاشوراء الكريمي .. قوام غني وطعم مُميز زي المحلات

طريقة عمل العاشوراء
طريقة عمل العاشوراء
طريقة عمل العاشوراء

ارتفاع ضغط الدم والجلطة الدماغية .. كيف يزيد الخطر وما طرق الوقاية؟

كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟
كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟
كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟

أعراض سرطان المبيض قد تتشابه مع مرض شائع بيننا.. دراسة صادمة

صعوبة اكتشاف سرطان المبيض مبكرًا
صعوبة اكتشاف سرطان المبيض مبكرًا
صعوبة اكتشاف سرطان المبيض مبكرًا

علاج جديد لخشونة الركبة يخفف الألم دون جراحة.. نتائج واعدة لملايين المرضى

خشونة الركبة
خشونة الركبة
خشونة الركبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

المزيد