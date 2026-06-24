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«مباسي» يتألق ويحرم كولومبيا من التقدّم.. والتعادل السلبي يحسم الشوط الأول أمام الكونغو الديمقراطية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«مباسي» يتألق ويحرم كولومبيا من التقدّم.. والتعادل السلبي يحسم الشوط الأول أمام الكونغو الديمقراطية

كولومبيا والكونغو الديموقراطية
كولومبيا والكونغو الديموقراطية
محمد سمير

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مواجهة كولومبيا والكونغو الديمقراطية، في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بعد ما فشل المنتخب الكولومبي في ترجمة سيطرته الكبيرة إلى أهداف أمام تألق لافت من الحارس ليونيل مباسي.

ودخل المنتخب الكولومبي المباراة بقوة كبيرة منذ الدقائق الأولى، وفرض هيمنته على مجريات اللعب، مستفيدًا من تحركات لويس دياز وخبرة خاميس رودريجيز، بحثًا عن تحقيق الفوز الثاني تواليًا وحسم التأهل مبكرًا إلى الدور المقبل.

وكاد جون أرياس أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة بعدما انفرد بالمرمى، لكن الحارس الكونغولي ليونيل مباسي تألق بشكل لافت وتصدى للكرة ببراعة، ليمنع هدفًا محققًا ويمنح منتخب بلاده دفعة معنوية كبيرة.

ولم تتوقف المحاولات الكولومبية عند هذا الحد، حيث سجل دانييل مونيوز هدفًا في الدقيقة السادسة بعد متابعة داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ليبقى التعادل السلبي قائمًا.

وشهدت الدقائق التالية ضغطًا متواصلًا من المنتخب اللاتيني، حيث سدد خاميس رودريجيز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11، لكن مباسي واصل تألقه وأبعدها ببراعة، قبل أن يهدر جون لوكومي فرصة خطيرة من ضربة رأس مرت فوق العارضة.

وواصل لويس دياز محاولاته لاختراق الدفاع الكونغولي، حيث سدد أكثر من كرة خطيرة، أبرزها في الدقيقة 16 عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد مباشرة، لكن الحارس الكونغولي كان في الموعد مرة أخرى.

وتعكس الأرقام حجم السيطرة الكولومبية خلال الشوط الأول، إذ بلغت نسبة الاستحواذ 70% مقابل 30% فقط للكونغو الديمقراطية، كما تفوقت كولومبيا بشكل واضح في عدد التسديدات بواقع 8 محاولات مقابل تسديدة وحيدة لمنافسها، بينما بلغت التسديدات على المرمى 5 مقابل صفر.

ورغم الهيمنة الكاملة للمنتخب الكولومبي، نجح منتخب الكونغو الديمقراطية في الحفاظ على تماسكه الدفاعي بقيادة شانسيل مبيمبا وآرون وان بيساكا، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عبر يوان ويسا وسيدريك باكامبو.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول واصل المنتخب الكولومبي ضغطه، حيث سدد جوستافو بويرتا أكثر من كرة خطيرة، كما حاول خاميس رودريجيز صناعة فرص جديدة لزملائه، لكن الدفاع الكونغولي والحارس مباسي نجحا في الصمود حتى صافرة النهاية.

وبذلك انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، رغم الأفضلية الواضحة لكولومبيا، في انتظار ما ستسفر عنه أحداث الشوط الثاني من مواجهة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة مع رغبة كولومبيا في ترجمة سيطرتها إلى أهداف، وتمسك الكونغو الديمقراطية بالحصول على نتيجة إيجابية جديدة بعد تعادلها أمام البرتغال في الجولة الافتتاحية.

كولومبيا الكونغو الديمقراطية مباسي التعادل السلبي الشوط الأول كأس العالم 2026

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