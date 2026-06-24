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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالجليل: شوارع أمريكا بقت زي شارع عبدالعزيز.. و«زيزو» مع المنتخب غير الأهلي

زيزو
زيزو
محمد سمير

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن المنتخب الوطني ظهر بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة، مشيدًا بالأداء الفني والانضباط الذي يفرضه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقال عبدالجليل، خلال تصريحات لبرنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة CBC:شوارع أمريكا تحولت إلى شارع عبدالعزيز، والمصريون علّموا جميع الدول لغتنا ولم نأخذ منهم لغتهم ".

وأضاف: “بنتي كانت تتفرج على المباراة، ولما دخل فينا الهدف ذهبت للنوم، ثم استيقظت على هدف زيكو ".

وتابع: “حسام حسن اتغير بشكل كبير، وفرض شخصيته كمدير فني. كما أن شكل زيزو في المنتخب مختلف عن الأهلي ".

وأشاد عبدالجليل بمستوى عمر مرموش، قائلًا: “تطور مرموش يدل على أنه أصبح أفضل فنيًا وتكتيكيًا، لكن يعيبه بعض الأنانية أحيانًا ".

وعن أحمد سيد زيزو، قال: “واضح أن زيزو كان متضايقًا بعض الشيء، وفي الكرة التي أهدرها كان يضغط على نفسه بشكل كبير".

وواصل: “أفضل شيء يُحسب لحسام حسن أن جميع اللاعبين يعملون داخل الملعب، سواء زيزو أو زيكو، والجميع يؤدي دوره بشكل مميز ".

كما وجه الشكر لمدرب الأحمال الأجنبي، قائلًا: “أريد أن أشكر مدرب الأحمال، فهو يقوم بعمل ممتاز، والدليل قلة الإصابات في المنتخب ".

واختتم تصريحاته قائلًا: “الحمد لله أننا فزنا ولم يدخل مرمانا أهداف أكثر، وأقول للجميع: سيبوا الشهر ده لمصر".

المنتخب الأهلي شوارع أمريكا زيزو محمد عبدالجليل حسام حسن

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