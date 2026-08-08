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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق بمحول كهرباء داخل مستشفى خاص بأجهور الكبرى بطوخ دون إصابات

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب في محول كهرباء داخل مستشفى خاص بمنطقة أجهور الكبرى بطوخ ، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل محول كهرباء بمستشفى خاص بأجهور الكبرى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المستشفى.


وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق وإجراء أعمال التبريد اللازمة للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، فيما جرى تأمين موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.


وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع أي إصابات بين المرضى أو العاملين بالمستشفى، كما لم تسجل أي حالات اختناق أو خسائر بشرية جراء الحريق.


وتجري الجهات المختصة المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق، وحصر التلفيات الناتجة عنه، والتأكد من سلامة المنشأة والمرافق الموجودة بها.


كما تواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقف داخل المستشفى، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للتعامل مع آثار الحريق، مع التأكد من عدم وجود أي مصادر أخرى قد تهدد سلامة المرضى والعاملين.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وبيان السبب النهائي وراء اندلاع الحريق ومدى وجود أي شبهة جنائية من عدمه.

القليوبية محافظة القليوبية قوات الحماية المدنية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

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