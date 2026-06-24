خالد الغندور: «الجزيري» يؤجل جلسة الزمالك لحين عودته من إسبانيا

قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادي الزمالك جددوا اتصالاتهم مع التونسي سيف الدين الجزيري خلال الساعات الماضية، في محاولة للوصول إلى اتفاق مُرضٍ بين الطرفين، بعد إبلاغ اللاعب بخروجه من حسابات الفريق للموسم المقبل.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور وبحسب المعلومات، أبدى الجزيري ترحيبه بعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك من أجل مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بمستقبله، إلا أنه أخطر إدارة النادي بتواجده حالياً في تونس، على أن يتوجه بعدها إلى إسبانيا قبل العودة مجدداً.

وأكد اللاعب لمسئولي الزمالك استعداده لعقد جلسة فور عودته من رحلته الخارجية، من أجل بحث الحلول المطروحة والوصول إلى صيغة توافقية تنهي الملف بشكل ودي يُرضي جميع الأطراف.