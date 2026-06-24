محمد أضا: لقاء مصر وإيران لن يكون سهلًا.. ويحتاج لتركيز كامل من حسام حسن واللاعبين|فيديو

أكد الإعلامي محمد طارق أضا صعوبة مباراة مصر وإيران في ختام مشوار الفراعنة في دور المجموعات من نهائيات كأس العالم 2026.

وقال محمد أضا، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة «صدى البلد»: «لقاء مصر وإيران لن يكون سهلًا.. اللقاء سيكون صعبًا ولا بد من تركيز كامل من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين لهذه المباراة».

وتطرّق محمد أضا للحديث عن حكم المباراة البولندي سيمون مارشينياك، الذي سيتولى إدارة المباراة، مشيرًا إلى أنه سبق أن أدار أكثر من مباراة سابقة للأندية المصرية، من بينها مواجهة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس القارات للأندية 2023، لافتًا إلى أنه الحكم الذي أدار مباراة الأرجنتين والجزائر في هذه النسخة من كأس العالم ولم يقم بإشهار البطاقة الحمراء لليونيل ميسي في اللقاء.