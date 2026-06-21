أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من سيف الجزيري

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تفاصيل جديدة بشأن موقف نادي الزمالك من التونسي سيف الدين الجزيري، نقلًا عن مصدر داخل القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن عقد سيف الجزيري لم يتم فسخه حتى الآن، مؤكدًا أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد ساري مع النادي.

وأضاف أن إدارة الزمالك طلبت عقد جلسة مع اللاعب للتوصل إلى اتفاق بشأن آليات تسويقه، مشيرًا إلى أنه تم إخطار محامي اللاعب بالأمر، قبل أن ينقل الجزيري الملف إلى وكيل أعماله، تمهيدًا لعقد جلسة معه خلال الفترة المقبلة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن النادي ينتظر من سيف الجزيري التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة، ويسهم في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف