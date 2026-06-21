نستهدف الفوز.. مهاجم نيوزيلندا يتحدى منتخب مصر في كأس العالم

أكد كريس وود، قائد منتخب نيوزيلندا، أن فريقه يتطلع لتحقيق الفوز أمام منتخب مصر في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المواجهة ستكون مختلفة تمامًا عن اللقاء الافتتاحي أمام إيران.

وقال وود، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الجهاز الفني واللاعبين تابعوا أداء منتخب مصر أمام بلجيكا، كما أن المنتخب المصري شاهد مواجهة نيوزيلندا ضد إيران، وهو ما يجعل كل فريق يستعد بخطة مختلفة للمباراة.

وأضاف مهاجم نوتنجهام فورست أن الأهم بالنسبة للاعبين هو الحفاظ على الروح القتالية والحماس اللذين ظهر بهما الفريق في المباراة الأولى، والعمل على تقديم مستوى أفضل من أجل تحقيق الانتصار.

وأوضح قائد منتخب نيوزيلندا أن التعادل أمام إيران في الجولة الافتتاحية كان نتيجة إيجابية، لكن طموح الفريق الآن هو حصد النقاط الثلاث أمام مصر لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي.

كان منتخب نيوزيلندا قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل 2-2 أمام إيران، بينما تعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لكل فريق.

مصر ضد نيوزيلندا

ويبحث منتخب مصر عن تحقيق أول انتصار في تاريخه ببطولات كأس العالم، عندما يلتقي نيوزيلندا صباح الاثنين ضمن منافسات المجموعة السابعة.