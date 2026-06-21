شريف أشرف يحذر الفراعنة: مواجهة نيوزيلندا ستكون صعبة عكس كل التوقعات

أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن كأس العالم يشهد العديد من المباريات المميزة، مشددا على ضد فكرة التقليل من الأساطير مثل رونالدو وميسي.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل على قناة نادي الزمالك: "كوت ديفوار والسنغال من أفضل المنتخبات الأفريقية في كأس العالم، ومباراة نيوزيلندا ستكون صعبة لمنتخب مصر عكس كل التوقعات".

وأضاف: "يجب التركيز من الجهاز الفني واللاعبين بشكل مضاعف أمام نيوزيلندا لأنها ستكون مباراة صعبة للغاية والمنتخب النيوزيلندي يملك عناصر مميزة".

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.