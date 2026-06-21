أحمد عبد المقصود: حسام حسن لن يغير تشكيل الفراعنة.. والتأمين الدفاعي العامل الأهم أمام نيوزيلندا

أكد أحمد عبدالمقصود، مدرب الزمالك السابق، أن منتخب المغرب منظومة كاملة وأتوقع وصوله لمراحل بعيدة في النسخة الحالية من كأس العالم.

وقال عبدالمقصود في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل على قناة نادي الزمالك: "أمريكا وهولندا منتخبان يقدمان كرة قدم ممتعة، ولا استبعد تتويج منتخب المغرب بكأس العالم، ومباراة منتخب مصر مع نيوزيلندا ستكون صعبة للغاية".

وأضاف: "لا أعتقد أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن سيجري أي تغييرات في مواجهة نيوزيلندا".

وأوضح: "التأمين الدفاعي في مركز الدفاع ووسط الملعب العامل الأهم لمنتخب مصر في مواجهة نيوزيلندا".