أرقام قبل مواجهة منتخب مصر ونيوزيلندا بكأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر ثاني مبارياته في ظهوره الرابع في كأس العالم عندما يواجه نظيره النيوزيلندي في الرابعة فجر الاثنين على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة السابعة بالنسخة رقم 23 للبطولة التي انطلقت في 11 يونيو الجاري وتتواصل حتى 19 يوليو المقبل في ضيافة المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

الرقم 40

اللقاء الذي يحمل الرقم 40 في هذه النسخة الاستثنائية ويُديره الحكم الإماراتي عمر العلي، يمثل أهمية قصوى لكلا الطرفين في حلمهما لتخطي مرحلة المجموعات لأول مرة بعد أن استهلا مشوارهما بتعادل بطعم الفوز،"الفراعنة" أمام منتخب بلجيكا (1 – 1) بتوقيع لاعب الوسط إمام عاشور و"الأبيض" أمام منتخب إيران (2 – 2) بفضل الثنائية التي أحرزها إيلياه جاست.

تصنيف منتخب مصر

منتخب مصر الذي تقدم للمركز الـ 28 عالمياً في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم برصيد 1570.67 نقطة، يأمل في حصد نقاط اللقاء كاملة للاقتراب من تحقيق حلمه في بلوغ الدور الثاني وفقاً لتصريحات المدير الفني حسام حسن، في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المواجهة.

وأشاد بالدور الكبير للجمهور المصري الذي حضر بكثافة في اللقاء الأول على ملعب لومن فيلد في سياتل، ومن المتوقع حضوره في هذا اللقاء لمؤازرة اللاعبين في حلم الفوز الأول طوال تاريخ مصر في المونديال.

تصنيف منتخب نيوزيلندا

منتخب نيوزيلندا، صاحب المركز الـ 83 برصيد 1290.04 نقطة، من جانبه يتمسك بآماله في الخروج بنتيجة إيجابية أمام منافس أكثر خبرة وأعلى ترتيباً مستفيداً من الدفعة المعنوية التي حصل عليها لاعبوه بعد التعادل مع إيران في الجولة الأولى تحت قيادة مديره الفني دارين بازلي (53 سنة) الذي تولى المهمة قبل أكثر من 3 سنوات وشهدت نتائج الفريق معه طفرة هائلة تمثلت في العودة للمونديال بعد غياب 16 عاماً ومن قبلها التتويج بلقب كأس دول أوقيانوسيا.

محمد صلاح

محمد صلاح، قائد منتخب مصر وأحد أهم وأشهر نجوم كرة القدم في العالم خلال السنوات الأخيرة وهداف "الفراعنة" في مرحلة التصفيات برصيد 9 أهداف، يمثل أهم الأوراق الرابحة ومعه جناح مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش بالإضافة لحارس المرمى مصطفى شوبير الذي قدم أداءً ممتازا في مواجهة نجوم بلجيكا وإمام عاشور، لاعب الوسط وصاحب الهدف الوحيد في اللقاء الأول ورجل هذه المباراة.

كريس وود

على الجانب الآخر، يقود مهاجم نوتنجهام فورست كريس وود طموحات جماهير نيوزيلندا بعد أن تألق في التصفيات وتربع في صدارة هدافي منطقة أوقيانوسيا برصيد 9 أهداف أيضاً ، ومعه الحارس ماكس كروكومب وقلب الدفاع المخضرم مايكل بوكسال البالغ من العمر 37 عاماً والظهير الأيسر ليبراتو كاكاتشي ولاعب الارتكاز ماركو ستامينيتش والمهاجم المتأخر سابريت سين، بالإضافة إلى الجناح إيلياه جاست لاعب مازرويل الإسكتلندي وصاحب هدفي بلاده في مرمى المنتخب الإيراني في الجولة الأولى.

قيادة حسام حسن للمنتخب

في 22 مارس 2024 خاض "الفراعنة" أول لقاء لهم تحت قيادة الجهاز الفني الوطني بقيادة حسام حسن على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وفازوا (1 – 0) من ركلة جزاء حصل عليها إمام عاشور و نفذها مصطفى محمد بنجاح في الدقيقة 29 من عمر اللقاء الذي أداره الإيفواري كليمين كابان، كان هذا الفوز هو الثاني وبنفس النتيجة بعد أن سجل إبراهيم حسن قبل 25 عاماً على هذا اللقاء هدف فوز مصر وبالتحديد في 15 يوليو 1999 بعد خمسة أيام من تعادل الطرفين (1 – 1) ودياً أيضاً في إطار تحضيراتهما لكأس القارات بالمكسيك، مواجهات تبرز تفوق "أبناء النيل" وتمنحهم أفضلية معنوية لتحقيق فوز تاريخي طال انتظاره منذ أول ظهور لهم في النسخة الإيطالية عام 1934.