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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منتخب مصر يبحث عن كتابة التاريخ أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026

منتخب مصر ونيوزلندا
منتخب مصر ونيوزلندا
رحمة سمير

أكد المحلل الرياضي هشام كمال أن مواجهة نيوزيلندا تُعد من أهم مباريات منتخب مصر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، مشيرًا إلى أن الفوز سيمنح المنتخب أول انتصار مونديالي له، كما سيقربه بشكل كبير من التأهل إلى الدور التالي، وهو إنجاز طال انتظاره من الجماهير المصرية.

نيوزيلندا منافس قوي وليس سهلاً

وأوضح هشام كمال خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن منتخب نيوزيلندا أثبت قوته خلال البطولة بعدما قدم أداءً مميزًا أمام إيران ونجح في الخروج بنتيجة التعادل، مؤكدًا أن الفريق يتميز بالتنظيم الدفاعي واللياقة البدنية العالية، وهو ما يجعل المواجهة صعبة وتتطلب تركيزًا كبيرًا من لاعبي المنتخب المصري.

كريس وود أبرز أسلحة المنتخب النيوزيلندي

وأشار المحلل الرياضي إلى أن المهاجم كريس وود يمثل أبرز عناصر الخطورة في صفوف نيوزيلندا، حيث يتمتع بقوة بدنية كبيرة وقدرة مميزة على التعامل مع الكرات الهوائية، وهو ما قد يدفع الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى الاعتماد على عناصر دفاعية قوية للتعامل معه طوال المباراة.

رامي ربيعة خيار مطروح في الدفاع

ويرى هشام كمال أن رامي ربيعة قد يكون من أبرز المرشحين للظهور في التشكيل الأساسي أمام نيوزيلندا، خاصة بسبب خبرته الكبيرة وقدرته على مواجهة المهاجمين أصحاب البنية القوية والتفوق في الكرات الهوائية.

ثغرات دفاعية قد يستغلها الفراعنة

ورغم القوة البدنية التي يتمتع بها منتخب نيوزيلندا، إلا أن هناك بعض الثغرات الدفاعية التي يمكن للمنتخب المصري استغلالها، أبرزها وجود مساحات بين قلبي الدفاع، بالإضافة إلى المساحات التي يتركها الظهيران عند التقدم الهجومي، وهو ما قد يمنح محمد صلاح وعمر مرموش فرصة كبيرة لتهديد المرمى.

محمد صلاح مفتاح اللعب في المنتخب

وأكد هشام كمال أن الدور الذي لعبه محمد صلاح أمام بلجيكا كان مؤثرًا للغاية، حيث تحرك في عمق الملعب وساهم في صناعة اللعب بشكل أكبر، وهو الدور الذي قد يستمر خلال مواجهة نيوزيلندا لما يوفره من حلول هجومية متنوعة ويساعد الفريق على التحكم في إيقاع المباراة.

حسام حسن قد يجري تعديلات محدودة

وتوقع المحلل الرياضي أن يحافظ المدير الفني حسام حسن على الهيكل الأساسي للفريق مع إجراء بعض التعديلات البسيطة في التشكيل، سواء على مستوى الخط الأمامي أو الدفاعي، وفقًا لطبيعة المنافس ومتطلبات المباراة.

أجواء إيجابية داخل معسكر المنتخب

وكشف هشام كمال أن الأجواء داخل معسكر المنتخب المصري تسير بشكل إيجابي للغاية، في ظل حالة من الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني، بالإضافة إلى وجود تركيز كبير من الجميع لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح المنتخب دفعة قوية في مشواره بالمونديالي.

توقعات المباراة

وفي ختام حديثه، أعرب هشام كمال عن تفاؤله بقدرة المنتخب المصري على تحقيق الفوز، متوقعًا انتهاء المباراة بانتصار الفراعنة بهدفين دون رد، في مباراة قد تكون بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات للكرة المصرية على الساحة العالمية.

https://web.facebook.com/reel/1008347975236784

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