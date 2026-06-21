ناقد رياضي: منتخب مصر يمتلك عناصر قادرة على حسم مباراة نيوزيلندا .. فيديو

أكد الناقد الرياضي نصر أبو المجد أن مواجهة منتخب مصر أمام نيوزيلندا ستكون مختلفة تمامًا عن مباراة بلجيكا، مشيرًا إلى أن الضغوط أصبحت على الفراعنة بعد الأداء الجيد في اللقاء الأول، في ظل تطلعات الجماهير لتحقيق أول فوز تاريخي في البطولة.

وأوضح أبو المجد خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر وسارة مجدي ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن منتخب نيوزيلندا ليس منافسًا سهلًا، إذ يضم عددًا من اللاعبين المحترفين في الدوريات الإنجليزية والإسكتلندية والدنماركية، إلى جانب امتلاكه قوة بدنية كبيرة، وهو ما يتطلب إعدادًا فنيًا وتكتيكيًا خاصًا من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأشار إلى أن منتخب مصر يمتلك عناصر هجومية قادرة على حسم المباراة، في مقدمتها محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه" وهيثم حسن، مؤكدًا أن سرعة هذه العناصر يمكن أن تستغل نقاط الضعف الموجودة في الخط الخلفي وحارس مرمى منتخب نيوزيلندا.

وأضاف أن تريزيجيه وهيثم حسن من أبرز اللاعبين المرشحين للظهور في التشكيل الأساسي، مع ضرورة الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم، لافتًا إلى أن تقسيم المباراة إلى مراحل والبحث عن هدف مبكر سيكون من أهم مفاتيح الفوز.