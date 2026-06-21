قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضية وبرونزية لمصر في أول نهائيات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة و16 سنة بالإسماعيلية
مكاسب وتحذيرات أمام منتخب مصر في لقاء نيوزيلندا
خاص.. موقف الأهلي النهائي من عودة أكرم توفيق إلى التتش
18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك
اصطدام سيارة نقل بكوبري الرماية الجديد في الهرم | شاهد
امتحانات الثانوية العامة.. إصابة ملاحظ بحالة إغماء داخل لجنة في قنا
المنوفية تدفع بوسائل نقل إضافية لضمان وصول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان
مدرب تونس: لم نكن على مستوى كأس العالم.. واليابان عاقبتنا على أخطائنا
وداعا للذهاب إلى الحمام.. أول مرحاض روبوتي يأتي إليك أينما كنت
الصحة: القضاء على مرض الجذام بحلول 2030.. والأدوية بالمجان
تشكيل نيوزيلندا المتوقع أمام مصر في كأس العالم
وصول الوفود الإيرانية والأمريكية والباكستانية إلى سويسرا لبدء المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يطارد أول انتصار في تاريخه بكأس العالم أمام نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سمير

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة مصيرية أمام منتخب نيوزيلندا في الرابعة فجر الإثنين على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء قد يحمل للفراعنة أكثر من مكسب تاريخي.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب الوطني، إذ إن تحقيق الفوز سيضعه على أعتاب التأهل إلى الدور التالي، كما سيمنح الفراعنة أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم ببطولة كأس العالم، بعدما عجز المنتخب المصري عن تحقيق أي فوز خلال مشاركاته السابقة في المونديال.

حرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني على عقد عدة جلسات مع اللاعبين خلال الأيام الماضية، شدد خلالها على ضرورة إغلاق ملف التعادل مع بلجيكا في الجولة الأولى والتركيز بالكامل على مواجهة نيوزيلندا.

وأكد المدير الفني للاعبيه أن المباراة تمثل خطوة كبيرة نحو التأهل، وأن الفوز سيجنب الفريق الدخول في حسابات معقدة قبل مواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

كما استعرض الجهاز الفني العديد من اللقطات الخاصة بمنتخب نيوزيلندا، وشرح للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، خاصة بعد مشاهدة مباراته أمام إيران التي انتهت بالتعادل 2-2.

ويرى الجهاز الفني أن المنتخب النيوزيلندي يعتمد بشكل كبير على القوة البدنية والانضباط التكتيكي، إلى جانب خطورة مهاجمه المخضرم كريس وود، لاعب نوتنجهام فورست الإنجليزي.

تسود حالة من الاستقرار داخل الجهاز الفني بشأن التشكيل الأساسي الذي سيخوض اللقاء، حيث يدرس حسام حسن الإبقاء على أغلب العناصر التي شاركت أمام بلجيكا، مع إمكانية إجراء تعديل محدود بإشراك محمود حسن تريزيجيه بدلاً من زيكو.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم:

مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأحمد فتوح، وفي الوسط مهند لاشين ومروان عطية وإمام عاشور، بينما يقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش وزيكو أو تريزيجيه.

كما يجهز الجهاز الفني المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم للدفع به خلال الشوط الثاني وفقاً لسير المباراة.

حذر الجهاز الفني اللاعبين من الاعتراضات والالتحامات غير الضرورية خلال اللقاء، خاصة أن الحكم الإماراتي عمر العلي المعروف بكثرة إشهار البطاقات الصفراء سيتولى إدارة المباراة.

ويخشى المنتخب المصري تعرض بعض اللاعبين للإيقاف قبل مواجهة إيران، خصوصاً أن الثنائي مروان عطية وأحمد فتوح يحملان بطاقة صفراء من مباراة بلجيكا.

على الجانب الآخر، أكد دارين بازيلي المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا أن فريقه جاهز لمواجهة مصر ويملك القدرة على تقديم مستوى أفضل مما ظهر به أمام إيران في الجولة الأولى.

وأوضح المدرب النيوزيلندي أن فريقه استفاد من مباراة إيران، وأن اللاعبين اكتسبوا ثقة كبيرة بعد الأداء الذي قدموه، مؤكداً احترامه للمنتخب المصري ولنجومه وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش.

وأشار إلى أن نيوزيلندا لا تخشى مواجهة الفراعنة، وأن هدفها تحقيق أول فوز في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، بعدما اكتفت بالتعادل أمام إيران في افتتاح مشوارها بالمونديال.

التاريخ ينحاز للفراعنة

وتصب المواجهات السابقة في صالح منتخب مصر، حيث التقى المنتخبان في ثلاث مباريات سابقة، حقق خلالها الفراعنة انتصارين مقابل تعادل واحد.

وكانت المواجهة الأولى قد انتهت بالتعادل 1-1 وسجل لمصر حازم إمام، قبل أن يفوز المنتخب الوطني في المباراة الثانية بهدف حمل توقيع إبراهيم حسن.

أما المواجهة الأخيرة فكانت في بطولة كأس العاصمة عام 2024، ونجح خلالها منتخب مصر في تحقيق الفوز بهدف نظيف سجله مصطفى محمد.

ويدخل المنتخب الوطني مواجهة فانكوفر بطموحات كبيرة، أملاً في كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية وتحقيق أول انتصار مونديالي يقربه من التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه.

منتخب مصر نيوزيلندا كأس العالم 2026 الكرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

الطفلة تيا

وسط حراسة مشددة.. وصول المتهمات في واقعة سقوط الطفلة تيا إلى محكمة شبرا

اسعاف - ارشيفية

تعرف على أسماء مصابى حادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة

اسعاف - ارشيفية

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين نقل على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة

بالصور

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورة تأهيلية لمرشحي 5 وزارات وجهات حكومية

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد