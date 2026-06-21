منتخب مصر يطارد أول انتصار في تاريخه بكأس العالم أمام نيوزيلندا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة مصيرية أمام منتخب نيوزيلندا في الرابعة فجر الإثنين على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء قد يحمل للفراعنة أكثر من مكسب تاريخي.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب الوطني، إذ إن تحقيق الفوز سيضعه على أعتاب التأهل إلى الدور التالي، كما سيمنح الفراعنة أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم ببطولة كأس العالم، بعدما عجز المنتخب المصري عن تحقيق أي فوز خلال مشاركاته السابقة في المونديال.

حرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني على عقد عدة جلسات مع اللاعبين خلال الأيام الماضية، شدد خلالها على ضرورة إغلاق ملف التعادل مع بلجيكا في الجولة الأولى والتركيز بالكامل على مواجهة نيوزيلندا.

وأكد المدير الفني للاعبيه أن المباراة تمثل خطوة كبيرة نحو التأهل، وأن الفوز سيجنب الفريق الدخول في حسابات معقدة قبل مواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

كما استعرض الجهاز الفني العديد من اللقطات الخاصة بمنتخب نيوزيلندا، وشرح للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، خاصة بعد مشاهدة مباراته أمام إيران التي انتهت بالتعادل 2-2.

ويرى الجهاز الفني أن المنتخب النيوزيلندي يعتمد بشكل كبير على القوة البدنية والانضباط التكتيكي، إلى جانب خطورة مهاجمه المخضرم كريس وود، لاعب نوتنجهام فورست الإنجليزي.

تسود حالة من الاستقرار داخل الجهاز الفني بشأن التشكيل الأساسي الذي سيخوض اللقاء، حيث يدرس حسام حسن الإبقاء على أغلب العناصر التي شاركت أمام بلجيكا، مع إمكانية إجراء تعديل محدود بإشراك محمود حسن تريزيجيه بدلاً من زيكو.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم:

مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأحمد فتوح، وفي الوسط مهند لاشين ومروان عطية وإمام عاشور، بينما يقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش وزيكو أو تريزيجيه.

كما يجهز الجهاز الفني المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم للدفع به خلال الشوط الثاني وفقاً لسير المباراة.

حذر الجهاز الفني اللاعبين من الاعتراضات والالتحامات غير الضرورية خلال اللقاء، خاصة أن الحكم الإماراتي عمر العلي المعروف بكثرة إشهار البطاقات الصفراء سيتولى إدارة المباراة.

ويخشى المنتخب المصري تعرض بعض اللاعبين للإيقاف قبل مواجهة إيران، خصوصاً أن الثنائي مروان عطية وأحمد فتوح يحملان بطاقة صفراء من مباراة بلجيكا.

على الجانب الآخر، أكد دارين بازيلي المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا أن فريقه جاهز لمواجهة مصر ويملك القدرة على تقديم مستوى أفضل مما ظهر به أمام إيران في الجولة الأولى.

وأوضح المدرب النيوزيلندي أن فريقه استفاد من مباراة إيران، وأن اللاعبين اكتسبوا ثقة كبيرة بعد الأداء الذي قدموه، مؤكداً احترامه للمنتخب المصري ولنجومه وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش.

وأشار إلى أن نيوزيلندا لا تخشى مواجهة الفراعنة، وأن هدفها تحقيق أول فوز في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، بعدما اكتفت بالتعادل أمام إيران في افتتاح مشوارها بالمونديال.

التاريخ ينحاز للفراعنة

وتصب المواجهات السابقة في صالح منتخب مصر، حيث التقى المنتخبان في ثلاث مباريات سابقة، حقق خلالها الفراعنة انتصارين مقابل تعادل واحد.

وكانت المواجهة الأولى قد انتهت بالتعادل 1-1 وسجل لمصر حازم إمام، قبل أن يفوز المنتخب الوطني في المباراة الثانية بهدف حمل توقيع إبراهيم حسن.

أما المواجهة الأخيرة فكانت في بطولة كأس العاصمة عام 2024، ونجح خلالها منتخب مصر في تحقيق الفوز بهدف نظيف سجله مصطفى محمد.

ويدخل المنتخب الوطني مواجهة فانكوفر بطموحات كبيرة، أملاً في كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية وتحقيق أول انتصار مونديالي يقربه من التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه.