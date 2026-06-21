حسام حسن: نتمنى تحقيق أول فوز لمصر في كأس العالم أمام نيوزيلندا

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تطلعه لتحقيق أول انتصار للفراعنة في بطولة كأس العالم، وذلك قبل مواجهة منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات دور المجموعات.

منتخب مصر

وقال حسام حسن إن منتخب مصر يمثل الوطن العربي والقارة الإفريقية في البطولة، مشددًا على أن الهدف الأهم بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين هو التأهل إلى الدور التالي ومواصلة المشوار في المونديال.

وأضاف مدرب الفراعنة أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدًا ثقته في قدرة المنتخب على تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام نيوزيلندا.

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى مدينة فانكوفر، انتظارًا لمواجهة قد تكون نقطة تحول في مشوار المنتخب خلال البطولة، وتفتح الباب أمام حلم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا والقنوات الناقلة والمعلقين



يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر ونظيره النيوزيلندي فجر الإثنين 22 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إسناد مهمة التعليق على المباراة إلى الثنائي المميز حفيظ دراجي وعلي محمد علي.

وسيتولى حفيظ دراجي التعليق عبر قناة beIN Sports Max 1، فيما يعلق علي محمد علي على أحداث اللقاء عبر قناة beIN Sports Max 2.