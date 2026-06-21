تونس أول ضحايا العرب وثالث المغادرين.. نسور قرطاج يودعون كأس العالم 2026

ودع المنتخب التونسي منافسات كأس العالم 2026 رسميًا، بعدما تلقى خسارة قاسية أمام اليابان بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، ليصبح أول منتخب عربي يغادر البطولة وثالث المنتخبات التي فقدت حظوظها في التأهل إلى الدور التالي.

وجاء خروج "نسور قرطاج" بعد تجمد رصيدهم عند صفر من النقاط عقب خسارتين متتاليتين، الأولى أمام السويد بنتيجة 5-1، والثانية أمام اليابان برباعية نظيفة، ليفقد المنتخب التونسي أي فرصة للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل قبل خوض مباراته الثالثة والأخيرة أمام هولندا.

وشهدت مواجهة اليابان سيطرة واضحة من منتخب "الساموراي"، الذي افتتح التسجيل مبكرًا عبر دايتشي كامادا، قبل أن يضيف أياسي أويدا هدفين، بينما اختتم جونيا إيتو رباعية منتخب بلاده، ليؤكد تفوق اليابان ويحسم مصير المنتخب التونسي في البطولة.

وبهذا الخروج، أصبح المنتخب التونسي أول منتخب أفريقي في تاريخ كأس العالم يستقبل أربعة أهداف أو أكثر في أول مباراتين خلال نسخة واحدة من المونديال، في رقم سلبي غير مسبوق في تاريخ مشاركاته.

كما سجل المنتخب التونسي مشاركة مخيبة جديدة في تاريخه بكأس العالم، إذ أخفق للمرة السابعة في تجاوز الدور الأول، ليواصل غيابه عن الأدوار الإقصائية للبطولة.

ويعد منتخب تونس ثالث المنتخبات التي تغادر مونديال 2026 رسميًا بعد هايتي وتركيا، بينما أصبح أول منتخب عربي يودع البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.