بعد الخروج من المونديال.. أحمد موسى ينتقد منتخب تونس

علق الإعلامي أحمد موسي على أداء منتخب تونس في كأس العالم بعد الهزيمة الثقيلة للمرة الثانية علي التوالي من اليابان.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ المنتخب التونسي يودع المونديال رسميا بعد هزيمته من اليابان ٤/صفر. نتيجة كارثية ومخيبة لطموحات الشعب التونسي الشقيق . أداء ضعيف متواضع هزيل . تونس تستقبل ٩ أهداف خلال مباراتين في كأس العالم ”.

حقق منتخب تونس رقمًا سلبيًا جديدًا في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، وذلك عقب الخسارة الثقيلة أمام منتخب اليابان بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال 2026.

المنتخب التونسي يودع المونديال رسميا بعد هزيمتة من اليابان ٤/صفر.

نتيجة كارثية ومخيبة لطموحات الشعب التونسي الشقيق .

آداء ضعيف متواضع هزيل .

تونس تستقبل ٩ أهداف خلال مباراتين في كأس العالم . — أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) June 21, 2026



