تونس تدخل تاريخ كأس العالم برقم سلبي غائب منذ 52 عامًا بعد رباعية اليابان

حقق منتخب تونس رقمًا سلبيًا جديدًا في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، وذلك عقب الخسارة الثقيلة أمام منتخب اليابان بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال 2026.

ووفقًا لشبكة "مستر تشيب" المتخصصة في الإحصائيات، استقبلت شباك منتخب تونس 9 أهداف خلال أول مباراتين له في كأس العالم 2026، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام السويد بنتيجة 5-1، قبل السقوط أمام اليابان برباعية نظيفة.

أول منتخب إفريقي يستقبل هذا العدد من الأهداف

وأوضحت الشبكة أن منتخب تونس أصبح أول منتخب أفريقي يستقبل هذا العدد من الأهداف في أول جولتين له بكأس العالم منذ منتخب زائير في نسخة 1974، عندما تلقى 11 هدفًا بعد الخسارة أمام اسكتلندا بنتيجة 2-0، ثم الهزيمة أمام يوغوسلافيا بنتيجة 9-0.

فارق 4 أهداف

كما كشفت شبكة "ستاتس فوت" أن منتخب تونس أصبح أول فريق يخسر أول مباراتين له في كأس العالم بفارق 4 أهداف منذ منتخب اليونان في مونديال 1994، بعدما خسر المنتخب اليوناني أمام الأرجنتين وبلغاريا بنتيجة 4-0 في المباراتين.

وفي المقابل، كتب منتخب اليابان التاريخ بعدما أصبح أول منتخب آسيوي يحقق الفوز بفارق أربعة أهداف في أي مباراة ضمن منافسات كأس العالم، ليواصل تقديم مستويات قوية خلال البطولة.