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اليابان تقترب من دور الـ32 بثنائية في شباك تونس بالشوط الأول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليابان تقترب من دور الـ32 بثنائية في شباك تونس بالشوط الأول

منتخب اليابان
منتخب اليابان
محمد سمير

اقترب منتخب اليابان من حسم تأهله إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، بعدما أنهى الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب تونس متقدمًا بهدفين دون رد، في المباراة المقامة على ملعب مونتيري ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة.

وفرض المنتخب الياباني سيطرته مبكرًا على مجريات اللقاء، مستغلًا البداية القوية التي أربكت دفاعات المنتخب التونسي، لينجح في هز الشباك سريعًا ويضع منافسه تحت ضغط كبير منذ الدقائق الأولى.

وافتتح دايتشي كامادا التسجيل لمنتخب اليابان في الدقيقة الرابعة، بعدما استغل هجمة منظمة منح بها منتخب الساموراي الأفضلية مبكرًا، قبل أن يواصل الفريق الآسيوي تفوقه خلال فترات الشوط الأول.

وفي الدقيقة 31، عزز أياسي أويدا تقدم اليابان بإحراز الهدف الثاني، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مريحة قبل التوجه إلى غرف الملابس، وسط معاناة واضحة للمنتخب التونسي في التعامل مع التحولات السريعة للمنافس.

ودخل منتخب تونس المباراة بحثًا عن تصحيح المسار بعد خسارته الثقيلة أمام السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى، وهي النتيجة التي أدت إلى رحيل الجهاز الفني السابق وتعيين الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة نسور قرطاج في بقية مشوار البطولة.

إلا أن المنتخب الياباني واصل تقديم المستويات القوية التي ظهر بها أمام هولندا في الجولة الافتتاحية، مستفيدًا من التنظيم التكتيكي والسرعة الكبيرة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، وهو ما منحه التفوق خلال أغلب فترات الشوط الأول.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

  • حراسة المرمى: أيمن دحمان.
  • الدفاع: ديلان برون، رقيق، منتصر الطالبي.
  • الوسط: فاليري، إلياس السخيري، حنبعل المجبري، تونكتي، علي العابدي.
  • الهجوم: إلياس سعد، أنيس بن سليمان.

في المقابل، خاض منتخب اليابان اللقاء بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: زيون سوزوكي.
  • الدفاع: هيروكي إيتو، تومياسو، إيتاكورا.
  • الوسط: ناكامورا، تاناكا، سانو، دوان.
  • الوسط الهجومي: كامادا، جونيا إيتو.
  • الهجوم: أياسي أويدا.

وبات المنتخب التونسي مطالبًا برد فعل قوي خلال الشوط الثاني إذا أراد الحفاظ على آماله في المنافسة على التأهل، بينما يسعى المنتخب الياباني للحفاظ على تقدمه وحصد ثلاث نقاط ثمينة تقربه كثيرًا من بلوغ الدور المقبل.


 

اليابان تونس الشوط الأول كأس العالم كأس العالم 2026

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