شريف عبد الفضيل يكشف نقطة قوة نيوزيلندا .. وهذه روشتة الفوز لمنتخب مصر

حذَّر شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الفراعنة من خطورة مواجهة نيوزيلندا، مؤكدًا أن الفريق المنافس يعتمد بشكل أساسي على الدفاع المتأخر والهجمات المرتدة.

وأوضح عبد الفضيل، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، أن المنتخب المصري يجب أن يدخل المباراة بتركيز عالٍ وبأسلوب هجومي منذ الدقيقة الأولى لفرض سيطرته على مجريات اللقاء.

وشدد على أن المبادرة الهجومية ستكون مفتاح الفوز، خاصة أن منتخب نيوزيلندا يميل إلى التحفظ الدفاعي في بداية المباريات.

وتوقع عبد الفضيل أن يجري الجهاز الفني لمنتخب مصر بعض التغييرات على التشكيل الأساسي خلال مواجهة نيوزيلندا المقبلة.

وأشار إلى أن قراءة المباراة السابقة أمام بلجيكا قد تدفع الجهاز الفني إلى إجراء تعديلات تكتيكية لتحقيق أفضل استفادة من العناصر المتاحة.

وأكد أن التنوع في الاختيارات يمنح المنتخب حلولًا مختلفة داخل الملعب، وقد يساعد الفراعنة على حسم المباراة مبكرًا وتحقيق النتيجة المطلوبة.