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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هناخد بالأسباب.. حسام حسن قبل لقاء نيوزيلندا: طموحنا تحقيق أول فوز لمنتخب مصر ومحتاجين نوصل للدور الثاني

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر احترامه الكامل لمنتخب نيوزيلندا، مؤكداً على ثقته في قدرة الفراعنة على تقديم شيء مميز في كأس العالم 2026.

وعن إمكانية تحقيق أول فوز تاريخي لمصر في المونديال غداً، قال العميد: "طموحنا إننا نقدم حاجة تفرح جمهورنا في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا كلها ،معانا مواهب زي محمد صلاح وعمر مرموش،".

وأضاف حسام حسن في المؤتمر الصحفي :"هدفنا الوصول للدور الثاني عن طريق الفوز أو أي طريق ،وبإذن الله يبقى أول فوز تاريخي لمصر في كأس العالم" .

وتوجه حسام حسن بالشكر للجالية المصرية في أمريكا وكندا قائلا ً: "الشعب المصري معانا في كل حتة، وواحدة من أهم أسباب الأداء القوي قدام بلجيكا كان الدعم الجماهيري غير الطبيعي. اللعيبة كانت مبسوطة وده بيدينا دفعة كبيرة".

واختتم: "إحنا محتاجين دعوات الجمهور، وهناخد بالأسباب قدام نيوزيلندا وربنا يكرمنا".

واختتم بتوجيه رسالة للجمهور : "الدعم بتاعكم في أمريكا وكندا غير طبيعي و انتو سبب من أسباب الأداء القوي قدام بلجيكاو محتاجين دعواتكم وهناخد بالأسباب".

حسام حسن المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا لمنتخب نيوزيلندا حسام حسن في المؤتمر الصحفي محمد عمر مرموش

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