جمال حمزة: منتخب مصر كانت الأفضل أمام بلجيكا.. ومرموش عانى من الفردية

تحدث جمال حمزة ، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أداء منتخب مصر خلال مواجهة بلجيكا، مؤكدًا أن الفراعنة قدموا مباراة قوية وكانوا الطرف الأفضل في فترات عديدة من اللقاء.

وأشار جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إلى أن المنتخب نجح في فرض شخصيته على المباراة وخلق العديد من الفرص الخطيرة التي كانت كفيلة بحسم النتيجة لصالحه.

وأضاف: "مصر كانت أفضل بنسبة كبيرة خلال فترات من المباراة، وامتلكنا أكثر من فرصة محققة للتسجيل عن طريق عمر مرموش وزيكو".

وفي الوقت نفسه، أوضح حمزة أن عمر مرموش عانى من بعض الفردية خلال اللقاء، معتبرًا أن اللعب الجماعي بشكل أكبر كان من الممكن أن يمنح المنتخب فرصًا إضافية للتسجيل وتحقيق الفوز.