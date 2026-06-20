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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقرير بلجيكي يعترض على عدم طرد ياسر إبراهيم في مباراة مصر بكأس العالم

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
قسم الرياضة

أبدت تقارير صحفية بلجيكية، اعتراضها الشديد على عدم طرد ياسر إبراهيم، لاعب منتخب مصر في مباراة بلجيكا في كأس العالم 2026.

وكان ياسر إبراهيم قد تحدث مع جيريمي دوكو، واضعًا يده على فمه، وهذا أصبح خطأ في القانون الجديد لدى الفيفا، مما يُعاقب عليه بالطرد.

اعتراض بلجيكي

ووفقًا لـ شبكة Joueurs Belges البلجيكية، فإن الاعتراض على عدم طرد ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، مثلما حدث مع ميجيل ألميرون لاعب باراجواي، وتم طرده صباح اليوم.

وكان ميجيل ألميرون قد تم طرده في مباراة تركيا، اليوم، في المباراة التي انتهت بالفوز بهدف نظيف.

ياسر إبراهيم منتخب مصر كأس العالم

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