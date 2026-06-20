صحفية فرنسية تهاجم دوكو بسبب احتمال مغادرته معسكر بلجيكا لحضور ولادة طفله

أثارت صحفية فرنسية حالة من الجدل بعد انتقادها الحاد لاحتمالية مغادرة النجم البلجيكي دوكو معسكر منتخب بلاده بشكل مؤقت لحضور ولادة طفله خلال منافسات كأس العالم 2026.

وقالت الصحفية إن المشاركة في كأس العالم فرصة استثنائية يحلم بها مئات اللاعبين حول العالم، معتبرة أن التخلي عنها ولو بشكل مؤقت من أجل حضور الولادة أمر غير مبرر. وأضافت أن دور الأب أثناء الولادة “ثانوي”، وأن الطفل سيظل موجودًا حتى إذا لم يحضر والده لحظة ولادته.

كما أشارت إلى أن السفر لساعات طويلة والعودة مجددًا إلى المعسكر قد يتسببان في إرهاق اللاعب بدنيًا وذهنيًا، ما قد يؤثر على مستواه في البطولة، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون للمنتخب في مثل هذه المناسبات الكبرى.

وأثارت تصريحاتها ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن وجود الأب إلى جانب أسرته في هذه اللحظة المهمة حق طبيعي لا يتعارض مع التزامه الرياضي، فيما رأى آخرون أن كأس العالم حدث استثنائي قد لا يتكرر في مسيرة أي لاعب



