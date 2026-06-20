نجم نيوزيلندا قبل مواجهة مصر : الفراعنة يملكون لاعبين أصحاب خبرة .. ولا نخشى أي منافس

تحدث ساربريت سين، لاعب منتخب نيوزيلندا، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، والمقرر إقامتها فجر يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة مصر ونيوزيلندا في تمام الرابعة فجر الإثنين بتوقيت القاهرة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للمنتخبين من أجل الاقتراب من حسم التأهل إلى دور الـ32، بعدما حقق منتخب مصر تعادلًا إيجابيًا أمام بلجيكا بنتيجة 1-1، بينما تعادل منتخب نيوزيلندا مع إيران بنفس النتيجة.

وقال ساربريت سين في تصريحات لموقع "ستاف" النيوزيلندي: "قيل لي إن بعض لاعبي منتخب مصر المشاركين في هذه المباراة ما زالوا ضمن قائمة كأس العالم الحالية، لذلك لم يتغير الكثير من عناصر الفريق، هم منتخب يمتلك خبرة كبيرة ويضم لاعبين مميزين للغاية".

وأضاف: "لكن أهم شيء بالنسبة لنا هو التركيز على أنفسنا، لا يوجد سبب للخوف من أي منتخب نواجهه، نحن فريق جيد جدًا عندما نكون في أفضل حالاتنا، لذلك لا يجب أن يكون هناك خوف أو شك في قدراتنا".

وفي سياق متصل، خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، أول تدريباته في مدينة فانكوفر الكندية استعدادًا لمواجهة منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

وشهد المران مشاركة جميع لاعبي المنتخب المصري الـ26، حيث بدأ الجهاز الفني تجهيز اللاعبين للمواجهة المقبلة، التي يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد التعادل أمام بلجيكا في الجولة الأولى.

وتقام المباراة في التاسعة مساء يوم 21 يونيو بتوقيت كندا، والرابعة فجر يوم 22 يونيو بتوقيت القاهرة، وسط منافسة قوية في المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي إيران وبلجيكا.