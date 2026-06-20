لقاءات إعلامية قبل المران الختامي لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة نيوزيلندا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية ، لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026 فجر الاثنين في تمام الساعه الرابعة فجرا.

ووفقا للبرنامج الإعلامي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يتواجد كل من محمد هاني ومصطفى زيكو ومحمد علاء في المنطقة الإعلامية المخصصة للاعبين من أجل إجراء اللقاءات الصحفية والتليفزيونية مع ممثلى وسائل الإعلام المختلفة.

ومن المنتظر أن تُعقد الجلسات الإعلامية قبل انطلاق المران الختامي للمنتخب على ملعب كيالرني بارك، حيث يتحدث اللاعبون عن استعدادات الفريق، وأجواء المعسكر والطموحات قبل المواجهة المرتقبة.