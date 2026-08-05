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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو.. نبيل فهمي: الاحتلال يحاول تثبيت واقع جديد في القدس.. الأطباء يطمئنون المصريين بخصوص البطيخ

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

بعد شائعات الهرمونات.. الأطباء يطمئنون المصريين بخصوص البطيخ

بعد انتشار عدد من الشائعات حول فاكهة البطيخ خلال الفترة الأخيرة، خرج أطباء وخبراء تغذية لتوضيح حقيقة هذه الأقاويل، مؤكدين أن البطيخ من أفضل الفواكه الصيفية لما يحتويه من نسبة كبيرة من المياه والعناصر الغذائية المهمة، مع التشديد على ضرورة تناوله باعتدال للاستفادة من فوائده وتجنب أي آثار جانبية.

حقن البطيخ بالهرمونات شائعة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار شائعات كثيرة حول فاكهة البطيخ، مشيرًا إلى أنه من محبي تناولها لما تمتلكه من فوائد صحية.


تركيا ترفض جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. تفاصيل

قال مهران عيسى، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من إسطنبول، إنه لا يكاد يمر أسبوع إلا وتصدر تركيا بيانًا تدين فيه الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، سواء ما يتعلق بالممارسات الرسمية، ومنها الاستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية، أو ما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون من اعتداءات، سواء على منازل المقدسيين ومحاولات السيطرة عليها، أو على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل عام.

الجزائر: مخططات الاحتلال تستهدف تقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالجزائر، أن القدس تتعرض لانتهاكات صارخة، وأن هناك عملًا على تغيير تركيبتها السكانية، من خلال فرض واقع جديد على الأرض.

وأوضح عطاف ، خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن القدس بمشاركة السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي ، أن بلاده ترى أن حماية القدس تستلزم تكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي، لمنع تغيير ما يحدث في المدينة، ومواصلة العمل دون نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس.

وأشار إلى أن مخططات الاحتلال تستهدف تقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الرموز الدينية، والوجود الفلسطيني في المدينة.

وأوضح أن المرحلة التي تمر بها القدس تعتبر مرحلة دقيقة ومفصلية، وهي اختبار حقيقي لقدرتنا على العمل العربي.


نبيل فهمي: الاحتلال يحاول تثبيت واقع جديد في القدس

أكد السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأن الاحتلال يسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموجرافي في القدس.

وأضاف أن المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها القدس والمسجد الأقصى تتطلب تحركا عاجلا، وأن مخطط إسرائيلي في القدس لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.


وأشار إلى أن الاحتلال يحاول تثبيت واقع جديد في القدس، ونحن بحاجة إلى برنامج شامل لدعم صمود المقدسيين في مواجهة مخططات الاحتلال.


وتابع: ندعو إلى تحركات دولية عاجلة لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية بالقدس.

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر المواطنين
 

تشهد البلاد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية بعد انتهاء ذروة الموجة شديدة الحرارة التي سيطرت على الأجواء خلال الأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة في العودة إلى معدلاتها الطبيعية، وسط استمرار تأثير الرطوبة المرتفعة على الإحساس بحرارة الطقس، إلى جانب ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق خلال ساعات الصباح.

أكد محمود القياتي، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تشهد تحسنًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، موضحًا أن هذا التحسن جاء نتيجة تغيرات في طبقات الجو العليا، وهو ما ساهم في تراجع حدة الموجة الحارة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى تتراوح حاليًا بين 35 و36 درجة مئوية، وهي معدلات أقرب إلى المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 5 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.36 جنيه

سعر الشراء: 50.22 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.98 جنيه

سعر الشراء: 57.81 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.70 جنيه

سعر الشراء: 67.50 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.41 جنيه

سعر الشراء: 13.37 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.71 جنيه

سعر الشراء: 13.67 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026.


سعر الذهب اليوم
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5031 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5870 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6709 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46960 جنيها.

30 ألف جنيه.. مصطفى وزيري يوضح تفاصيل راتبه بالمجلس الأعلى للآثار
 

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، إن راتبه عندما كان يشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كان راتبًا حكوميًا.

وأضاف الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، خلال برنامج «خارج النص»، عبر قناة “الشمس 2”، أن راتبه الإجمالي، شاملًا الجلسات وكل شيء، كان يتجاوز 30 ألف جنيه، بينما كان راتبه عندما كان مفتش آثار أقل من ذلك بكثير.

تحذير عاجل لطلاب الثانوية العامة.. هذا الخطأ قد يغير رغباتك في التنسيق
 

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وسط تأكيدات بعدم وجود أي أفضلية للتسجيل المبكر، مع إتاحة تعديل الرغبات طوال فترة التنسيق.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بالطالب، باعتباره الوسيلة الوحيدة للدخول إلى حسابه الإلكتروني.

95 ألف طالب في المرحلة الأولى
أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى من التنسيق يبلغ نحو 95 ألف طالب وطالبة.

طلاب الثانوية الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة مصطفى وزيري المجلس الأعلى للآثار الذهب أسعار الذهب أسعار الدولار الأرصاد

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