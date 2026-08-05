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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد شائعات الهرمونات.. الأطباء يطمئنون المصريين بخصوص البطيخ

البطيخ
البطيخ
البهى عمرو

بعد انتشار عدد من الشائعات حول فاكهة البطيخ خلال الفترة الأخيرة، خرج أطباء وخبراء تغذية لتوضيح حقيقة هذه الأقاويل، مؤكدين أن البطيخ من أفضل الفواكه الصيفية لما يحتويه من نسبة كبيرة من المياه والعناصر الغذائية المهمة، مع التشديد على ضرورة تناوله باعتدال للاستفادة من فوائده وتجنب أي آثار جانبية.

 حقن البطيخ بالهرمونات شائعة

 

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار شائعات كثيرة حول فاكهة البطيخ، مشيرًا إلى أنه من محبي تناولها لما تمتلكه من فوائد صحية.

سموثي البطيخ
البطيخ

وأوضح خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الأقاويل التي تحدثت عن حقن البطيخ بالهرمونات أو احتوائه على مواد ضارة لا أساس لها من الصحة، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات.

البطيخ يحمي من الجفاف في فصل الصيف

 

البطيخ
البطيخ

وأشار جمال شعبان إلى أن البطيخ يعد من الفواكه المناسبة لفصل الصيف، بسبب احتوائه على كميات كبيرة من المياه، ما يساعد في ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

البطيخ
البطيخ

ولفت إلى أن البطيخ يحتوي على مادة الليكوبين، التي تمنحه اللون الأحمر المميز، وهي من مضادات الأكسدة التي تساهم في دعم صحة الجسم، كما يحتوي على عناصر غذائية مفيدة، وله فوائد خاصة تدعم صحة الرجال.

 البطيخ "ملك الفواكه الصيفية"

 

من جانبه، أكد الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، أن البطيخ يعد من أفضل الفواكه الصيفية، نظرًا لاحتوائه على نسبة مرتفعة من المياه والعناصر الغذائية المهمة التي تساعد على ترطيب الجسم وتعزيز الصحة العامة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن البطيخ يستحق لقب "ملك الفواكه الصيفية"، لاحتوائه على نحو 91% من الماء، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتعويض السوائل المفقودة خلال فصل الصيف.

فوائد البطيخ.. مناعة أقوى وسعرات حرارية منخفضة

 

وأوضح خبير التغذية أن البطيخ غني بفيتامين C، كما يحتوي على مادة اللايكوبين، وهي من أقوى مضادات الأكسدة التي تمنحه اللون الأحمر، وتساعد في حماية الجسم ودعم الصحة العامة.

وأضاف أن البطيخ من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية، حيث يحتوي كل 100 جرام منه على نحو 30 سعرًا حراريًا فقط، ما يجعله مناسبًا ضمن النظام الغذائي المتوازن.

تحذير من الإفراط في تناول البطيخ

 

وحذر الدكتور كريم جمال من الإفراط في تناول البطيخ، موضحًا أن زيادة استهلاكه قد تؤدي إلى ارتفاع كمية السكريات والألياف التي يحصل عليها الجسم، وهو ما قد يسبب بعض الاضطرابات الهضمية مثل الانتفاخ أو الإسهال لدى بعض الأشخاص.

وأكد أن تناول البطيخ باعتدال يضمن الاستفادة من فوائده الصحية دون التعرض لأي آثار غير مرغوبة.

 
 

البطيخ فاكهة البطيخ جمال شعبان الدكتور جمال شعبان

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