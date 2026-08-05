أزمة نيابات الأطباء تتصاعد.. النقابة تكشف أسباب عدم حصول 1400 طبيب على التخصصات المطلوبة

أعادت نتائج حركة نيابات الأطباء الأخيرة الجدل حول آليات توزيع الأطباء على التخصصات المختلفة، بعدما كشفت الأرقام عن عدم حصول نحو 1400 طبيب على التخصصات التي تقدموا إليها، في واقعة وصفت بأنها غير مسبوقة.

وبينما أثارت الأزمة حالة من الغضب بين الأطباء، أوضح أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تأخر إعلان الحركة وغياب المعلومات الخاصة باحتياجات المستشفيات كانا من أبرز الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة.

تأخر إعلان الحركة وراء زيادة المنافسة

وأكد أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن جذور الأزمة تعود إلى تأخر إعلان حركة النيابات، التي كان من المقرر إصدارها في ديسمبر 2025، موضحًا أن هذا التأخير أدى إلى تكدس أعداد المتقدمين وزيادة المنافسة على الأماكن المتاحة في مختلف التخصصات.

وأوضح أن وزارة الصحة قامت بدمج حركتي ديسمبر 2025 ومايو 2026 في حركة أساسية واحدة، وهو ما تسبب في ارتفاع أعداد المتنافسين على فرص التدريب والتخصص داخل المستشفيات.

أعلى نسبة استنفاد للرغبات في تاريخ الحركة

وأشار زهران، خلال مداخلة ببرنامج "كل الأبعاد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن نتائج الحركة سجلت أعلى نسبة استنفاد للرغبات على الإطلاق، حيث بلغت نحو 30%.

وأوضح أن هذه النسبة تعني أن ما يقرب من ثلث الأطباء الذين سجلوا رغباتهم لم يحصلوا على أي من التخصصات التي اختاروها، رغم تسجيلها وفق نظام مماثل لتنسيق القبول بالجامعات، لافتًا إلى أن نسبة الاستنفاد في السنوات السابقة كانت تتراوح بين 6% و8% فقط، وهو ما يعكس حجم الأزمة الحالية.

غياب بيانات احتياجات المستشفيات أربك اختيارات الأطباء

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء أن النظام المتبع في السنوات السابقة كان يعتمد على إعلان المستشفيات احتياجاتها الفعلية من التخصصات والأعداد المطلوبة قبل فتح باب تسجيل الرغبات، بما يسمح للطبيب باتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة.

وأضاف أن هذا العام شهد غياب تلك البيانات، ما دفع الأطباء إلى تسجيل رغباتهم دون معرفة الاحتياجات الحقيقية للمستشفيات، وهو ما أدى إلى اختيارات لم تتوافق مع الفرص المتاحة عند إعلان النتائج.

تخصصات تعاني عجزًا... وأطباء لم يحصلوا عليها

وأكد زهران أن الأزمة امتدت حتى إلى التخصصات التي تعاني نقصًا واضحًا في أعداد الأطباء، مشيرًا إلى أن بعض الأطباء الحاصلين على مجاميع مرتفعة وصلت إلى 85% و86% تقدموا للعمل في تخصص الرعاية المركزة، الذي يعد من أكثر التخصصات احتياجًا في مصر، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليه.

وأوضح أن هذه النتائج أثارت العديد من علامات الاستفهام بين الأطباء، خاصة في ظل الاحتياج الفعلي لهذه التخصصات داخل المستشفيات.

مطالب بإعادة تقييم آليات توزيع النيابات

تعكس أزمة حركة نيابات الأطباء الحاجة إلى مراجعة آليات إعلان الاحتياجات الفعلية للمستشفيات وضمان إتاحتها للأطباء قبل تسجيل الرغبات، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية والعدالة في توزيع فرص التخصص، ويحد من تكرار الأزمات التي تؤثر على مستقبل الأطباء والمنظومة الصحية في الوقت نفسه.