حي الهرم يضبط مخالفة بناء داخل محطة وقود ويصادر المعدات والمواد

شن حي الهرم، تحت إشراف اللواء أحمد ثابت، رئيس الحي، حملة مكبرة بقطاع المتحف لمتابعة الالتزام بالتراخيص والتصاريح الممنوحة.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بالتصدي المباشر لحالات البناء المخالف والتعامل الحاسم مع المخالفات في مهدها.

وأسفرت الحملة عن مصادرة خلاطة ومواد بناء داخل محطة وقود (بنزينة) صادرة لها تصاريح تشطيب فقط، حيث تبين قيام القائمين عليها بأعمال حفر وإقامة إنشاءات جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة أو الرجوع للحي.

وعلى الفور، تم التنسيق مع مدير التنظيم بالحي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذلم بحضور أحمد عبد البصير، نائب رئيس الحي لقطاع المتحف، وأحمد خلف، مدير الإشغالات، وأحمد عادل، مدير المتابعة، وولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وتواصل أجهزة حي الهرم تكثيف حملاتها الميدانية اليومية لرصد أي محاولات للخروج عن القانون، والتأكد من التزام المنشآت والأنشطة بالتصاريح الممنوحة لها دون تجاوز.