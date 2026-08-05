محافظ الشرقية يصدر حركة تنقلات موسعة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمنظومة المحلية

أصدر محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، اليوم /الأربعاء/، قرارًا بحركة تنقلات وتكليفات موسعة بين عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة؛ وذلك لرفع كفاءة الأداء الميداني وتحسين مستوى الخدمات، وضمان انتظام سير العمل وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي بالجهاز الإداري.

وشمل قرار المحافظ: نقل رئيس مركز ومدينة أبو حماد سامي حمد معجل للعمل رئيسًا لمركز ومدينة الحسينية، ونقل رئيس مركز ومدينة منيا القمح أشرف السيد عامر للعمل رئيسًا لمركز ومدينة بلبيس، وتكليف رئيس مركز ومدينة أبو كبير السيد عبد الرازق مصطفى للعمل رئيسًا لمركز ومدينة منيا القمح، ونقل رئيس مركز ومدينة بلبيس أحمد محمد شاكر للعمل رئيسًا لمركز ومدينة أولاد صقر.

كما تضمن القرار: نقل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق محمد بهاء الدين أحمد للعمل رئيسًا لمركز ومدينة أبو كبير، ونقل رئيس مركز ومدينة أولاد صقر محمد السواح عبد الله للعمل رئيسًا لمركز ومدينة مشتول السوق، ونقل رئيس مركز ومدينة فاقوس محمد حسن الأباصيري للعمل رئيسًا لمركز ومدينة أبو حماد، وتكليف رئيس مركز ومدينة ههيا أيمن أحمد بكر للعمل رئيسًا لمركز ومدينة فاقوس.

وشملت الحركة كذلك: نقل رئيس مدينة القنايات عبد العاطي عبد الفتاح علي للعمل رئيسًا لمركز ومدينة ههيا، وندب محمد السيد أحمد غنيم (المدير العام بمجموعة وظائف القيادات بالإدارة المحلية بالديوان العام) للعمل رئيسًا لمدينة القنايات، ونقل رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية يسري محمد راشد للعمل رئيسًا لحي أول الزقازيق، ونقل رئيس حي أول الزقازيق عمرو مصطفى محمد للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة الإبراهيمية.

كما تقرر نقل رئيس مركز ومدينة الحسينية محمد أحمد عطية العوضي للعمل رئيسًا لمركز ومدينة الإبراهيمية، مع قيامه بمهام عمل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالديوان العام للمحافظة بجانب عمله الحالي.

وأكد المهندس حازم الأشموني، أن هذه الحركة جاءت في ضوء المتابعة المستمرة لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وفي إطار إعادة تنظيم العمل بما يحقق الاستفادة المثلى من الكفاءات القيادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.