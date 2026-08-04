حركة نيابات الأطباء تشعل الجدل و 1400 طبيب بلا تخصص.. رد حاسم من نقابة الأطباء

علق أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، على الجدل بشأن إعلان نتائج حركة نيابات الأطباء وعدم تخصص 1400 طبيب، قائلا إن الموضوع بدأ بتأخر إعلان حركة النيابات، التي كان من المفترض إعلانها في ديسمبر 2025، وتأخرها أدى إلى زيادة المنافسة على الأماكن المتاحة.

أضاف خلال مداخلة في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أنه تم دمج حركتي ديسمبر 2025 ومايو 2026 في حركة أساسية واحدة، وعند إعلان النتائج ظهرت أعلى نسبة استنفاد للرغبات لم تحدث من قبل، إذ بلغت نحو 30%.

وتابع: "يعني أن نحو 30% من الأطباء الذين سجلوا رغباتهم لم يحصلوا على أي نيابة من الرغبات التي اختاروها، وهي تُسجل بطريقة مشابهة لتنسيق الثانوية العامة، وللمقارنة، كانت نسبة الاستنفاد في السنوات السابقة تتراوح بين 6% و8% فقط".

أوضح أنه في السابق كانت المستشفيات ترسل احتياجاتها من التخصصات والأعداد المطلوبة، فيعرف الطبيب أن المستشفى الفلانية تحتاج مثلًا 3 أطباء في تخصص الباطنة أو 2 في التخدير، فيختار رغباته بناءً على معلومات واضحة، أما هذا العام، فقد اختار الأطباء رغباتهم دون معرفة الاحتياجات الفعلية للمستشفيات، لأن هذه البيانات لم تكن متاحة لهم.

وواصل: "لذلك وجدنا أطباء حصلوا على مجموع 85% أو 86% وتقدموا لتخصصات مثل الرعاية المركزة، وهي من أكثر التخصصات احتياجًا في مصر، ومع ذلك لم يحصلوا عليها".