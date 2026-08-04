طبيب: أنشأنا مستشفى في المنيا لعلاج غير القادرين وقوافل طبية بمشاركة أطباء عالميين

أكد الدكتور سامي متياس، أستاذ الروماتيزم والمناعة بجامعة جنوب كاليفورنيا، أن ارتباطه بمصر لم ينقطع رغم سنوات عمله في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن رغبته في خدمة المواطنين دفعته للمشاركة في إنشاء مستشفى بمحافظة المنيا لخدمة أهالي الصعيد، خاصة غير القادرين.

وأوضح متياس، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن المستشفى تم إنشاؤه بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال والمتبرعين داخل مصر وخارجها، بهدف تقديم خدمات علاجية وجراحية متكاملة، إلى جانب تنظيم قوافل طبية سنوية تضم أطباء متخصصين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعدد من الدول لإجراء العمليات بالمجان.

وأضاف أن هذه المبادرات لا تقتصر على تقديم العلاج فقط، بل تهدف إلى نقل الخبرات الطبية الحديثة إلى الأطباء المصريين، من خلال إشراك الفرق الطبية المحلية في التعامل مع الحالات المختلفة والاستفادة من خبرات المتخصصين عالميًا.

وأشار إلى حرصه على إشراك طلاب كليات الطب، خاصة في محافظات الصعيد، في هذه القوافل للتواصل مع الأطباء والخبراء الدوليين، بما يساهم في دعم التعليم الطبي وتطوير مهارات الأجيال الجديدة.