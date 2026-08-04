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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: طفرة في مستشفيات المحافظة واستحداث 65 خدمة طبية خلال عام

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان ببني سويف، أن القطاع الصحي بالمحافظة شهد على مدار عام إنجازات غير مسبوقة على مستوى تطوير الخدمات الطبية، والتوسع في المنشآت الصحية، وإطلاق خدمات تخصصية جديدة، بما يعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأكد الدكتور هاني جميعة أنه تم استحداث وإضافة 65 خدمة صحية وطبية جديدة بالمستشفيات والوحدات التابعة للإدارة العامة للطب العلاجي، في إطار خطة مديرية الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن مستشفى الواسطى المركزي شهد افتتاح عيادة جراحة الأورام، وعيادة جراحة الأوعية الدموية، وتفعيل عمليات التجميل، إلى جانب تجهيز وحدة صحة المرأة، وتجهيز وافتتاح وتشغيل وحدة السكتة الدماغية بسعة سريرين، وتشغيل حضانات قشيشة، وخدمات التغذية العلاجية بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية، والعيادة الصدرية، ومعمل الدرن، وعيادة القصور الكلوي، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل العناية المركزة للأطفال بسعة 8 أسرة، وافتتاح وتشغيل وحدة السموم، ودعم المستشفى بجهاز تخدير، وماكينة غسيل كلوي (5008 HDF)، و4 أجهزة تنفس صناعي للأطفال، وجهاز CTG، وجهاز كيمياء جديد، فضلًا عن زيادة أسرة أقسام الجراحة من 9 إلى 17 سريرًا والباطنة من 6 إلى 8 أسرة والنساء والتوليد من 4 إلى 12 أسرة.

وأضاف أن مستشفى صدر بني سويف شهدت افتتاح عيادة الأمراض الروماتيزمية، وتشغيل خدمات التغذية العلاجية والأقسام الداخلية، وتشغيل امتداد مجمع الرعايات ليرتفع إجمالي الطاقة الاستيعابية إلى 73 سريرًا، 16 سرير رعاية مركزة أطفال، و57 سرير رعاية مركزة كبار، إلى جانب تشغيل وحدة معالجة المياه وتفعيل خدمة الغسيل الكلوي بالرعاية المركزة، ودعم المستشفى بـ4 ماكينات غسيل كلوي، وجهاز إيكو، وجهاز للهرمونات وإنزيمات القلب، بالإضافة إلى 44 سرير رعاية مركزة، و44 جهاز مونيتور، و10 أجهزة تنفس صناعي، و4 عربات صدمات، و40 سرنجة كهربائية، و20 مضخة محاليل، وجهازي صورة دم، وجهاز كيمياء، وجهاز شد فقرات.

وأشار إلى أن مستشفى الفشن المركزي شهدت افتتاح عيادة القلب، وتجهيز وحدة السكتة الدماغية بسعة سريرين، ووحدة صحة المرأة، وعيادة القصور الكلوي، وتشغيل خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي، إلى جانب دعم المستشفى بماكينة غسيل كلوي (5008 HDF)، و4 أجهزة تنفس صناعي للأطفال، وجهازي سباب، وجهاز إيكو، وافتتاح قسم الإرواء، ورفع كفاءة قسم الغسيل الكلوي ليستوعب 159 مريضًا بدلًا من 143، مع رفع كفاءة محطة معالجة المياه واستكمال ميكنة قسم الغسيل الكلوي.

ولفت إلى أن مستشفى سمسطا المركزي شهد نقل الخدمة إلى مستشفى الوفاء ببدهل، ورفع كفاءة شبكة الأكسجين، وتزويد المستشفى بمولد كهربائي قدرة 250 ك.ف.أ، ورفع كفاءة قسم الغسيل الكلوي ليضم 37 سريرًا ويستوعب 148 مريضًا، وزيادة عدد أسرة القسم الداخلي من 48 إلى 58 سريرًا، والعناية المركزة من 12 إلى 15 سريرًا وجاري تكويدهم، مع توفير جهاز فصل البلازما لإتاحة جميع فصائل البلازما بالمستشفى.

وأوضح أن مستشفى حميات بني سويف شهد تشغيل خدمات التغذية العلاجية بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية، وافتتاح عيادة القصور الكلوي، إلى جانب نقل وافتتاح القسم الداخلي، وافتتاح عيادتي القصور الكلوي والتغذية العلاجية بالعيادات الخارجية وقسم الكلى، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، فضلاً عن تشغيل ماكينة HDF بوحدة الكلى لتقديم خدمات غسيل كلوي أكثر تطورًا.

وأضاف أن قطاع العلاج الطبيعي شهد طفرة كبيرة، حيث تم تدشين موقع إلكتروني يضم جميع أقسام وأماكن تقديم الخدمة بالمحافظة، مع استمرار حملات الكشف بالمدارس ودور المسنين، والحصول على الموافقة لإنشاء مركز للتأهيل والإقامة بالحي الخامس، إلى جانب تفعيل خدمات العلاج الطبيعي لحالات الليمفديما والليبديما، والتأهيل العصبي البصري بمستشفى الواسطى، والعلاج الطبيعي داخل الرعايات المركزة للأطفال والحضانات.

وأشار وكيل الوزارة إلى افتتاح أقسام جديدة للعلاج الطبيعي بوحدات إقفهص، والميمون، وبني عدي، وميانة، بالإضافة إلى افتتاح قسم العلاج الطبيعي ووحدة لخدمة ذوي الهمم بوحدة قمن العروس، ورفع كفاءة أقسام العلاج الطبيعي بعدد من الوحدات الصحية، واستحداث وحدات جديدة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، مع تزويد الوحدات الصحية بأجهزة علاج طبيعي حديثة ومتنوعة لدعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور هاني جميعة أنه تم تفعيل خدمات التغذية العلاجية بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية بالمستشفيات، في إطار التوسع في تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المرضى بمختلف مراكز المحافظة.

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