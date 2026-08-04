أدى ممارسته الطب والتخصص في جراحة القلب.. الحكم على الطبيب المزيف

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، الحكم على الطبيب المزيف الذي أدى ممارسته الطب والتخصص في جراحة القلب.

كشفت التحريات أن المتهم سبق فصله من كلية الألسن، لكنه تمكن لاحقًا من بناء شخصية وهمية كاملة، مستغلًا مستندات مزورة لاستخراج بطاقات رقم قومي ببيانات غير صحيحة، حتى أصبح يقدم نفسه للآخرين باعتباره طبيبًا متخصصًا في جراحات القلب وأستاذًا جامعيًا.

وأضافت التحريات أن رحلة التزوير بدأت منذ عام 2015 واستمرت حتى عام 2022، حيث دوّن المتهم بيانات مهنية مزيفة داخل استمارات استخراج بطاقات الرقم القومي، مدعيًا في البداية أنه طبيب بشري حر، قبل أن يرفع سقف ادعاءاته لاحقًا ويثبت في بطاقات أخرى أنه مدرس بقسم جراحات القلب بكلية الطب جامعة عين شمس.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على منتحل صفة طبيب قلب، وذلك لتنفيذ حكم قضائي نهائي بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك بعد ثبوت تورطه في تزوير مؤهله الدراسي، وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، فضلاً عن تزوير 4 بطاقات رقم قومي.