مصرع فنى صيانة وإصابة آخر إثر سقوط مصعد بأحد العقارات ببنها

شهدت منطقة الفلل بعد كوبري الفحص القديم، مصرع فني صيانة مصاعد، وإصابة أخر، إثر سقوط مصعد باحد العقارات، حيث كانا يقوما بأعمال الصيانة ببئر المصعد وسقطت الكابينة عليهم، وجرى نقل الجثة والمصاب للمستشفي، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة، وجاري تقديم العلاج اللازم للمصاب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ بسقوط كابينة مصعد بأحد العقارات بمنطقة الفلل بعد كوبري الفحص القديم، ووجود متوفي ومصاب.

وانتقال علي الفور قوات الامن ورجال الحماية المدنية بالقليوبية، لمكان الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية بالتنسيق مع الأهالي من رفع كابينة المصعد، واستخراج جثمان المتوفي والمصاب، وجرى نقلهم لمستشفي بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.