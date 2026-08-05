بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقليوبية.



بالفحص، تبين أنه بتاريخ 1 الجارى، تلقى مركز شرطة طوخ بالقليوبية بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول أحد الأشخاص، وابنة عمه، مصابة باشتباه ارتجاج بالمخ، وتم نقلها لأحد المستشفيات، وطرف ثان: 3 سيدات، اثنتان منهن مصابتان بكدمات متفرقة"، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





