القبض على عاطل تعدى على زوجته بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على زوجته بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها بجرح قطعى بالوجه بالأسكندرية.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (عاملة بمحل كوافير - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) وبسؤالها قررت بقيام زوجها (عاطل - مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليها بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابتها "بجرح قطعى أعلى الحاجب الأيسر" وذلك حال تواجدهما بمسكنهما.





أمكن ضبط زوجها المذكور ، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات زوجية بينهما خلال شهر ديسمبر 2025 ، وأضاف بقيامها بنشر المقطع مؤخراً للضغط عليه وإجباره على تطليقها، وأيدت المذكورة ما سبق.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





