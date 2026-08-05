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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع عامل وإصابة شخصين بسبب انهيار سقف منزل في طوخ بالقليوبية

انهيار سقف منزل
انهيار سقف منزل
إبراهيم الهواري

لقى عامل مصرعه، فيما أُصيب شخصان آخران، إثر انهيار سقف منزل بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا يفيد بانهيار سقف منزل بمدينة طوخ، ووجود متوفى ومصابين. 

    
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية مصرع عامل وإصابة شخصين جراء انهيار السقف.


وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.


وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وكلفت بفحص أسباب انهيار السقف وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية محافظة القليوبية طوخ الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

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