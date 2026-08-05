بسبب خلافات سابقة.. القبض على طرفى مشاجرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا قيام بعض الأشخاص بإحداث تلفيات بأحد المقاهى بالقليوبية .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 / الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ بالقليوبية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصين ، 3 سيدات)، طرف ثان: (مالك مقهى "مصاب بخدوش بالذراعين") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات سابقة بينهم قام على إثرها الطرف الأول بمنع الثانى من فتح المقهى الخاص به وتبادلوا خلالها التعدى بالضرب والتراشق بالحجارة محدثين إصابة الثانى وإحداث تلفيات بالمقهى ملكه.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.