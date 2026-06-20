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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 مكاسب تنتظر منتخب مصر أمام نيوزيلندا وحسام حسن يضع خطة الفوز

منتخب مصر
منتخب مصر
القسم الرياضي

يخوض منتخب مصر مواجهة مهمة أمام نيوزيلندا ضمن منافسات كأس العالم 2026 وسط طموحات كبيرة بتحقيق الفوز ومواصلة المشوار بنجاح في البطولة.

ويمثل الفوز على نيوزيلندا أهمية كبيرة للفراعنة حيث يمنح المنتخب ثلاثة مكاسب مهمة تتمثل في كسر سلسلة عدم الانتصار في البطولة واعتلاء صدارة المجموعة بالإضافة إلى الاقتراب من حسم التأهل إلى دور الـ32 قبل الجولة الأخيرة.

وحرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على عقد جلسات مع اللاعبين خلال الساعات الماضية شدد خلالها على ضرورة التركيز الكامل داخل الملعب والعمل على حسم المباراة مبكرًا من خلال تسجيل هدف في الدقائق الأولى يمنح الفريق الأفضلية ويزيد من الضغط على المنافس.

كما طالب المدير الفني لاعبيه بتنفيذ الضغط المتقدم على لاعبي نيوزيلندا مع الحفاظ على التوازن الدفاعي وعدم ترك مساحات يمكن استغلالها من جانب المنافس مؤكدا أهمية التحلي بالهدوء وعدم الاستعجال في إنهاء الهجمات.

وشدد حسام حسن على ضرورة استغلال سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء باعتباره أحد الحلول المهمة لفك التكتلات الدفاعية مع التركيز على استغلال الفرص المتاحة أمام المرمى بأفضل شكل ممكن.

وحذر الجهاز الفني الثنائي مروان عطية وأحمد فتوح من الحصول على إنذارات جديدة خلال المباراة حتى لا يتعرضا للإيقاف والغياب عن المواجهة المقبلة أمام إيران.

وطالب المدير الفني لاعبيه بعدم الانشغال بالقرارات التحكيمية أو الاعتراض عليها والتركيز فقط على الأداء داخل أرض الملعب من أجل تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط قد تقرب المنتخب بشكل كبير من التأهل إلى الدور التالي في كأس العالم.

منتخب مصر نيوزيلندا كاس العالم

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