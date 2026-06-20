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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم 2026 ... قائمة لاعبين أحرزوا أول أهدافهم في المونديال

امام عاشور
امام عاشور
ياسمين تيسير

شهدت بطولة كأس العالم 2026 تالق عدد من النجوم مع منتخباتهم و نجحوا في تسجيل اول اهدافهم في المونديال لأول مرة في النسخة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان المكسيكي جوليان كينيونيس صاحب تسجيل أول أهداف البطولة، بعدما هز شباك جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية، مسجلًا أيضًا أول أهدافه 

وفي صفوف المنتخب الأمريكي، دوّن فولارين بالوجون اسمه بين أصحاب البدايات الرائعه عقب تسجيل  أول أهدافه خلال مواجهة باراجواي، قبل أن يضيف هدفًا ثانيًا في اللقاء ذاته

وعلى الجانب الأفريقي، واصل المغربي إسماعيل صيباري تألقه بتسجيل أول أهدافه في كأس العالم أمام البرازيل، ثم عزز رصيده بهدف جديد أمام اسكتلندا، ليصبح أول لاعب مغربي يسجل في أول مباراتين له بالمونديال.

كما افتتح الثنائي السويدي ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكيريس سجلهما التهديفي في كأس العالم خلال مواجهة تونس

كما نجح ليفانو كومينينسيا في تسجيل أول هدف لكوراساو في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم

ونجح علي علوان في تسجيل أول هدف لـ النشامي في تاريخ مشاركاته بالمونديال

ونجح أسد التيرانجا إبراهيما مباي أصغر لاعب أفريقي في تسجيل هدفا في تاريخ المونديال بعمر 18 عامًا و 142 يومًا

كما نجح إمام عاشور نجم منتخب مصر في تسجيل اول اهدافه في مرمي بلجيكا 

امام عاشور منتخب مصر كأس العالم

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