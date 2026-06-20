جماهير اسكتلندا تكرم مشجعها الراحل في مباراة المغرب بالمونديال

شهدت مباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026 لحظة إنسانية مؤثرة، بعدما قامت جماهير المنتخب الاسكتلندي بتوجيه دقيقة من التصفيق في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، تكريمًا للمشجع الراحل دوني ستراثي.

وجاءت هذه اللفتة تقديرًا للمشجع الذي كان يحلم بحضور مباراة منتخب بلاده في المونديال ومؤازرته من المدرجات، قبل أن وافته المنية يوم الأحد الماضي في مدينة بوسطن، ليحرم من تحقيق حلمه الأخير.

وعبرت الجماهير الاسكتلندية عن وفائها وارتباطها الكبير بمشجعها الراحل من خلال هذا التصفيق الجماعي، الذي لاقى تفاعلًا واسعًا من الحاضرين داخل الملعب، في مشهد إنساني خطف الأضواء بعيدًا عن أحداث المباراة.

وتُعد هذه اللحظات واحدة من أبرز المشاهد العاطفية في البطولة، حيث تؤكد على الروح الإنسانية التي تجمع جماهير كرة القدم حول العالم، بعيدًا عن المنافسات والنتائج داخل المستطيل الأخضر.