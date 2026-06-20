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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغرب عقدة الأوروبيين.. أرقام مذهلة لأسود الأطلس في كأس العالم

منتخب المغرب
منتخب المغرب
منتصر الرفاعي

واصل المنتخب المغربي تأكيد مكانته كأحد أكثر المنتخبات قدرة على مجاراة المنتخبات الأوروبية في كأس العالم بعدما حقق فوزا ثمينا على منتخب اسكتلندا بهدف دون رد ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ولم يكن الانتصار على اسكتلندا مجرد ثلاث نقاط جديدة في مشوار “أسود الأطلس” بل حمل دلالات كبيرة تؤكد استمرار التفوق المغربي أمام منتخبات القارة العجوز في دور المجموعات بالمونديال.

فوز جديد يعزز الثقة

نجح المنتخب المغربي في تخطي عقبة اسكتلندا بهدف نظيف ليعزز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية ويواصل في الوقت ذاته نتائجه الإيجابية أمام المنتخبات الأوروبية.

كما منح هذا الانتصار دفعة جديدة للمغرب على مستوى التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعدما واصل نتائجه المميزة على الساحة الدولية.

أرقام استثنائية أمام منتخبات أوروبا

وتكشف نتائج المنتخب المغربي في دور المجموعات بكأس العالم عن تفوق واضح أمام المنتخبات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

نتائج المغرب أمام المنتخبات الأوروبية في دور المجموعات بكأس العالم:

اسكتلندا 0-1 المغرب (2026)

بلجيكا 0-2 المغرب (2022)

المغرب 0-0 كرواتيا (2022)

إسبانيا 2-2 المغرب (2018)

البرتغال 1-0 المغرب (2018)

اسكتلندا 0-3 المغرب (1998)

المغرب 2-2 النرويج (1998)

وخلال آخر سبع مواجهات أمام منتخبات أوروبا في دور المجموعات، تلقى المنتخب المغربي هزيمة واحدة فقط، مقابل ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي شهده الفريق على المستويات الفنية والبدنية والذهنية.

بداية قوية منذ مونديال 1998

بدأت السلسلة الإيجابية للمغرب في مونديال 1998، عندما حقق فوزًا عريضًا على اسكتلندا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع النرويج بنتيجة 2-2.

وفي نسخة روسيا 2018، قدم "أسود الأطلس" أداءً مميزًا رغم الخسارة أمام البرتغال بهدف دون رد، قبل أن يفرضوا التعادل 2-2 على منتخب إسبانيا في مباراة لا تزال عالقة في الأذهان.

مونديال قطر.. الحملة التاريخية

وشهدت بطولة كأس العالم 2022 في قطر واحدة من أعظم المشاركات العربية والأفريقية في تاريخ البطولة، بعدما تعادل المغرب سلبيًا مع كرواتيا، ثم حقق فوزًا تاريخيًا على بلجيكا بهدفين دون رد.

واستكمل المنتخب المغربي مشواره الاستثنائي بالتأهل إلى نصف النهائي، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ هذا الدور في تاريخ كأس العالم.

أسود الأطلس.. كابوس متواصل للأوروبيين

مع استمرار النتائج الإيجابية في نسخة 2026، بات واضحًا أن المنتخب المغربي لم يعد ينظر إلى مواجهة المنتخبات الأوروبية باعتبارها عقبة، بل فرصة لإظهار شخصيته التنافسية وقدراته الكبيرة.

وبات "أسود الأطلس" أحد أكثر المنتخبات إزعاجا لعمالقة أوروبا في نهائيات كأس العالم، بفضل الاستقرار الفني والخبرة المتراكمة التي اكتسبها الفريق خلال السنوات الأخيرة.

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