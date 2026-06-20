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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بطاقات حمراء بالجملة في كأس العالم 2026.. والمغرب يزاحم الكبار

مباراة باراجواي وتركيا
مباراة باراجواي وتركيا
منتصر الرفاعي

سجلت بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك رقما سلبيا غير مسبوق على مستوى البطاقات الحمراء مقارنة بالنسختين السابقتين من المونديال في روسيا 2018 وقطر 2022.

6 حالات طرد في دور المجموعات

ووفقًا لما نشره موقع “FIFA World Cup Stat" شهدت النسخة الحالية من كأس العالم ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الطرد خلال دور المجموعات حيث أشهر الحكام 6 بطاقات حمراء حتى نهاية منافسات الجولة الثانية.

ويعد هذا الرقم الأعلى مقارنة بالنسختين الماضيتين إذ شهد مونديال روسيا 2018 أربع بطاقات حمراء فقط طوال البطولة وهو الرقم ذاته الذي سجلته نسخة قطر 2022.

المغرب يواصل كتابة التاريخ في المونديال

على جانب آخر، واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ في كأس العالم بعدما حقق فوزا ثمينا على إسكتلندا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ولم يعزز هذا الانتصار فرص "أسود الأطلس" في التأهل إلى الدور التالي فحسب بل منح الكرة المغربية إنجازا تاريخيا جديدا على الساحة العالمية.

معادلة الرقم القياسي الأفريقي

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 انتصارات في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليعادل الرقم القياسي كأكثر المنتخبات الأفريقية تحقيقا للفوز في المونديال والذي كان يتقاسمه منتخبا غانا ونيجيريا.

وباتت منتخبات المغرب وغانا ونيجيريا تتساوى الآن في صدارة قائمة المنتخبات الأفريقية الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ كأس العالم برصيد 6 انتصارات لكل منها.

فرصة تاريخية للانفراد بالصدارة

ويمتلك المنتخب المغربي فرصة ذهبية للانفراد بهذا الرقم التاريخي خلال النسخة الحالية من البطولة إذ يحتاج إلى تحقيق انتصار جديد من أجل اعتلاء صدارة المنتخبات الأفريقية الأكثر فوزا في تاريخ كأس العالم بشكل منفرد.

كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم 2026 6 حالات طرد في دور المجموعات المنتخب المغربي

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