أيمن عبد العزيز: طرابزون النسخة التركية من ليفربول.. وصلاح سينجح مع جماهيره

أكد أيمن عبد العزيز، لاعب طرابزون سبور السابق، أن انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف النادي التركي سيكون خطوة ناجحة في مسيرته، مشيرًا إلى أن أجواء الفريق وجماهيره ستساعده على مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة.

وقال أيمن عبد العزيز في تصريحات صحفية إن "تجربة طرابزون هي النسخة التركية من ليفربول، وصلاح اعتاد على اللعب أمام جماهير غفيرة وعاشقة لكرة القدم، ولذلك سينسجم سريعًا مع الأجواء هناك، وسيواصل تقديم مستويات راقية للحفاظ على مكانته بين أفضل لاعبي العالم".

وجاءت تصريحات عبد العزيز بالتزامن مع وصول محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول على متن طائرة خاصة، حيث ظهر مرتديًا قميص طرابزون سبور، عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن داخل الطائرة، وجه صلاح رسالة إلى جماهير النادي التركي، قائلًا: "طرابزون في كل مكان"، في إشارة إلى حماسه لخوض التجربة الجديدة وترحيبه بالانضمام إلى الفريق.

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف الفريق اليوم الأربعاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي عقب استكمال بعض الإجراءات الإدارية، وخضوع اللاعب للفحص الطبي، قبل تقديمه رسميًا لوسائل الإعلام وجماهير النادي.