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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من يخطف الحذاء الذهبي؟.. ميسي وديفيد يشعلان المنافسة في مونديال 2026

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
منتصر الرفاعي

اشتعل الصراع مبكرا على صدارة ترتيب هدافي بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مع انطلاق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ميسي يتصدر سباق الهدافين

فرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه مبكرا على قمة ترتيب الهدافين بعدما سجل ثلاثية "هاتريك" في فوز منتخب الأرجنتين على الجزائر خلال الجولة الأولى من البطولة.

ولم ينفرد قائد التانجو بالصدارة إذ نجح المهاجم الكندي جوناثان ديفيد في معادلته عقب تألقه اللافت وتسجيله ثلاثة أهداف خلال مواجهة منتخب قطر.

ديفيد يكتب التاريخ مع كندا

وخطف مهاجم يوفنتوس الإيطالي الأضواء بعدما أصبح أول لاعب كندي يسجل "هاتريك" في تاريخ مشاركات منتخب بلاده في كأس العالم.

ويتصدر ميسي وديفيد جدول ترتيب هدافي البطولة برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، في الوقت الذي يحتل فيه عدد من اللاعبين المركز الثاني برصيد هدفين.

جوناثان ديفيد 

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وشهدت قائمة الهدافين تواجد جناح منتخب نيوزيلندا إيليا جاست البالغ من العمر 26 عامًا، بعدما سجل هدفي منتخب بلاده في التعادل المثير أمام إيران بنتيجة 2-2.

ويعول المنتخب النيوزيلندي على استمرار تألق جاست خلال المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، فجر الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

صراع الحذاء الذهبي يزداد اشتعالا

ومع استمرار منافسات البطولة، يبدو أن سباق الحذاء الذهبي سيكون واحدا من أبرز العناوين في مونديال 2026 في ظل البداية القوية التي قدمها عدد من النجوم وفي مقدمتهم ليونيل ميسي وجوناثان ديفيد إلى جانب الطموحات الكبيرة للعديد من المهاجمين لمواصلة التألق خلال الجولات المقبلة.

ترتيب هدافي بطولة كأس العالم بطولة كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين الجزائر منتخب نيوزيلندا

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