مناقشة التراخيص والقيد.. كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع مندوبي المناطق

عقد الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا بمقر الاتحاد بالجبلاية مع مسئولي شئون اللاعبين بفروع الاتحاد المختلفة، وذلك لشرح الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القواعد العامة لقيد اللاعبين للموسم الرياضي 2026/2027.

وتناول الاجتماع آليات تنفيذ ضوابط القيد والانتقالات، استعدادًا لانطلاق فترة القيد الصيفي المقرر بدؤها يوم 21 يونيو 2026، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد واللوائح المنظمة لقيد وانتقال اللاعبين والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

كما تم التأكيد على التزام الأندية الحاصلة على ترخيص «نادٍ استثماري» بتقديم أصل الترخيص الصادر لها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضمن مستندات القيد المطلوبة، وذلك لاستكمال إجراءات القيد وفقًا للضوابط المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أوضح الاتحاد أنه سيتم السماح بمشاركة الأكاديميات الخاصة الحاصلة على ترخيص من وزارة الشباب والرياضة، بعد اعتمادها من الاتحاد المصري لكرة القدم، للمشاركة في مسابقات الفروع المحددة، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على توحيد آليات العمل بفروعه المختلفة وضمان التطبيق السليم للوائح والقواعد المنظمة لعمليات قيد وانتقالات اللاعبين خلال الموسم الجديد.